Pagelle/ Inter-Juventus: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 35^ giornata - primo tempo)

Pagelle Inter Juventus: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 35^ giornata. I protagonisti, i migliori e i peggiori a San Siro (oggi 28 aprile)

28 aprile 2018 Stefano Belli

Pagelle Inter Juventus - LaPresse

Al Meazza di Milano è in corso il secondo anticipo della 35^ giornata di Serie A 2017-18 tra Inter e Juventus, al riposo il parziale è di 1 a 0 in favore della formazione di Massimiliano Allegri: ecco i voti del primo tempo. Se la vigilia del big match è stata infuocata, la partita stessa non è da meno, con i bianconeri che la sbloccano grazie a Douglas Costa (7+) che su assist di Cuadrado (6) trafigge Handanovic (6) e porta in vantaggio la vecchia Signora, per la convalida del gol è stato necessario l'intervento del VAR per valutare se Matuidi (6) avesse toccato il pallone, in tal caso la rete sarebbe stata da annullare perché il frattempo il brasiliano era in fuorigioco. Appurato che il francese ha soltanto sfiorato la sfera, si torna a centrocampo con i nerazzurri che provano a reagire ma restano in dieci per l'espulsione di Vecino (5), autore di un brutto intervento di Mandzukic (6,5), decisione corretta dal VAR visto che Orsato (5) in un primo momento si era limitato ad ammonire l'ex-viola. La condotta di gara del fischietto di Schio indispettisce i tifosi della Beneamata che a ogni fischio contro di loro danno in escandescenza, nel frattempo Candreva (6) sfiora il pari con un gol che sarebbe stato da urlo, Buffon (7) si salva con la punta delle dita. Nel recupero segna anche Matuidi, questa volta però la rete viene annullata per il netto offside del francese sul tocco di Khedira (5,5).



VOTO INTER 5,5 - Nerazzurri puniti dal gol di Douglas Costa e dall'espulsione di Vecino, non sarà semplice per gli uomini di Spalletti annullare lo svantaggio in inferiorità numerica.

MIGLIORE INTER: MIRANDA 7 - Grazie ai suoi interventi ha tolto più volte le castagne dal fuoco ad Handanovic.

PEGGIORE INTER: VECINO 5 - Sicuramente non c'è cattiveria da parte sua ma poteva creare problemi molto seri a Mandzukic con quella gamba così tesa.



VOTO JUVENTUS 6 - I bianconeri la sbloccano grazie all'ennesima giocata vincente di Douglas Costa ma nonostante la superiorità numerica gli uomini di Allegri non prendono mai il pieno controllo della partita.

MIGLIORE JUVENTUS: DOUGLAS COSTA 7+ - Il brasiliano rischia di fare la differenza anche oggi.

PEGGIORE JUVENTUS: HIGUAIN 5 - Assieme a Dybala è il grande assente della serata, solo che la Joya ha la giustificazione di essere in panchina, mentre il numero 9 bianconero è in campo dal primo minuto anche se non esmbra. (Stefano Belli)

