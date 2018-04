Pagelle/ Roma Chievo: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 35^ giornata - primo tempo)

Pagelle Roma Chievo: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 35^ giornata. I protagonisti, i migliori e i peggiori all'Olimpico (oggi 28 aprile)

Pagelle Roma Chievo (Foto LaPresse)

La Roma chiude avanti 2-0 il primo tempo contro il Chievo Verona. Clivensi che avevano ben cominciato la gara, mettendo i brividi ad Allison con il tiro violento di Castro dal limite. Dopo una fase di affanno, i padroni di casa prendono in mano la gara e al nono passano con Schick. L'ex Sampdoria non si lascia scappare la ghiotta occasione dell'1-0 e con un tocco ravvicinato manda in paradiso i suoi tifosi. La Roma cresce e macina gioco. Il Chievo scompare lentamente, ringraziando prima il var sul gol annullato a El Shaarawy, poi il palo per aver salvato Sorrentino sul tiro a giro del Faraone. La Roma domina e al trentanovesimo fissa il raddoppio con Dzeko, che gonfia la rete anticipando Radovanovic. Ottimo primo tempo da parte dei giallorossi. Risultato giusto e gara che si complica particolarmente per gli ospiti. Ripresa in discesa per gli uomini di Di Francesco?

I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO ROMA 8 Primo tempo quasi perfetto. Dopo i brividi ad inizio gara i giallorossi passano con Schick e raddoppiano con un Dzeko cinico.

MIGLIORE ROMA Nainggolan 7 Strepitoso il recupero su Radovanovic e il cross al bacio per Schick, che ha portato i suoi in vantaggio.

PEGGIORE ROMA Bruno Peres 5 Impreciso ad inizio gara, rischia di spianare la strada al gol del Chievo con una grossa imprecisione.

VOTO CHIEVO 5 Contro questa Roma non è facile. Avvio incoraggiante, ma dopo il gol non si è visto più nulla.

MIGLIORE CHIEVO Castro 6 Pimpante e pericoloso ad inizio partita con un missile dal limite.

PEGGIORE CHIEVO Radovanovic 5 Non è riuscito ad arginare Nainggolan sull'azione che ha portato la Roma in vantaggio. Si fa anticipare da un Dzeko super in occasione del secondo gol.

