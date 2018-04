Perugia Civitanova / Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (gara 3 finale play off scudetto)

Diretta Perugia Civitanova: info streaming video e tv della tanto attesa gara 3 della finale scudetto della Superlega. Serie in parità sull'1-1 per il titolo italiano.

28 aprile 2018

Diretta Perugia Civitanova (da Facebook ufficiale)

Perugia Civitanova, diretta dagli arbitri Omero Satanassi e Luca Sobrero, è la partita di volley maschile in programma oggi 28 aprile 2018 al Pala Evangelisti: fischio d’inizio fissato per le ore 20.30 nella tanto attesa gara 3 della finale scudetto della Serie A1. I play off della Superlega tornano quindi sotto i riflettori e lo fanno in casa della Sir: la sfida ovviamente è delicata anche perchè con il 3-2 della Lube in gara 2 la serie torna in perfetta parità. Se poi consideriamo il livello di pallavolo visto in questi primi due banchi di prova per la lotta scudetto, capiamo bene che andare in gara 5 per decidere a chi andrà il titolo italiano 2017-2018 non è affatto una remota ipotesi. Prima però di guardare già all’eventuale gara 2 dobbiamo guardare a quanto succederà questa sera al Pala Evangelisti.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo che anche questa attesa gara 3 della finale play off tra Perugia e Civitanova, attesa per le ore 20.30, sarà visibile in diretta tv sulla tv di stato. Appuntamento al canale rai sport + al numero 57 del telecomando del digitale terrestre: diretta video streaming tramite il servizio gratuito raiplay.it.

CHE E’ SUCCESSO IN GARA 2

Prima di poter dare il via alla tanto attesa gara 3 non possiamo prescindere da qualche è successo all’Eurosuole Forum solo pochi giorni fa in gara 2, dove una eccezionale Lube è riuscita a vincere in rimonta la sfida per 3-2 e portare la serie in pari. La prova dei marchigiani è stata senza dubbio eccezionale, ma non di meno sono stati gli uomini di Bernardi che a lungo hanno mostrato di essere in grado di mettere seria ipoteca al titolo italiano pure in un ambiente ostile come è la casa dei marchigiani. Proprio la Sir aveva strappato i primi due parziali con grande successo: 22-25 e 24-26 per la squadra umbra all’Eurosuole Forum. Poi la reazione tutta cuore dei ragazzi di Medei, a cui subito Perugia non ha saputo rispondere, incassando il 25-17. Poche le chance poi degli umbri di imporre il loro gioco: la Sir ha visto scivolare una vittoria quasi annunciata con parziali molto brutti fissati sul 25-23 e 15-11. Servirà quindi tutta un’altra Perugia oggi in campo: di sicuro il calore del pubblico di casa sarà l’arma in più per Zaytsev e compagni.

