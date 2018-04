Pistoiese Alessandria/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Pistoiese Alessandria: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Dopo la vittoria in Coppa Italia, i grigi sfidano gli orange

28 aprile 2018 Fabio Belli

Alessandria, dopo la Coppa trasferta a Pistoia (foto LaPresse)

Pistoiese-Alessandria, diretta dal signor Cudini di Fermo, sabato 28 aprile 2018 alle ore 16.30, sarà una delle sfide relative al programma della trentasettesima e penultima giornata del campionato di Serie C. L'Alessandria ha centrato l'obiettivo stagionale più concreto in questo momento: tre a uno alla Viterbese nella finale di ritorno della Coppa Italia di Serie C in uno stadio Moccagatta traboccante di entusiasmo, e ora i grigi salteranno il primo turno dei play off e saranno teste di serie, il modo migliore per provare l'assalto alla Serie B che sembrava impossibile dopo la disastrosa partenza in campionato di quest'anno. L'Alessandria proverà a vendicare la beffa subita un anno fa sul filo di lana.

Dall'altra parte la Pistoiese vuole guadagnarisi un posto nei play off, l'ultima vittoria casalinga contro l'Arzachena e il pari di Carrara dimostrano come gli orange credano ancora nell'obiettivo, anche se nelle ultime cinque partite di campionato disputate la Pistoiese ha ottenuto quattro pareggi e una vittoria: un andamento lento che potrebbe però bastare nella volata per l'ultimo posto nei play off con Lucchese, Olbia, Pontedera e Giana Erminio.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Non sarà prevista diretta tv dell'incontro, ma gli abbonati al sito elevenesports.it, o coloro che acquisteranno da utenti registrati l'evento singolo sul portale, potranno seguire la diretta streaming video via internet dell'incontro.

PROBABILI FORMAZIONI PISTOIESE ALESSANDRIA

Le probabili formazioni del match che andrà in scena presso lo stadio Marcello Melani di Pistoia. I padroni di casa orange scenderanno in campo con Zaccagno tra i pali, Mulas impiegato in posizione di terzino destro e Regoli impiegato in posizione di terzino sinistro, mentre Zullo e Quaranta giocheranno come centrali della retroguardia a quattro. A quattro sarà anche la linea di centrocampo dove Hamlili e Luperini saranno i centrali, mentre Nardini sarà chiamato a presidiare la fascia destra e Picchi sarà l'esterno laterale mancino. In attacco, coppia tutta sudamericana con l'uruguaiano Surraco e l'argentino Ferrari schierati dal primo minuto. Risponderà l'Alessandria con Vannucchi a difesa della porta, Sciacca sull'out difensivo di destra e Barlocco sull'out difensivo di sinistra, mentre Giosa e Piccolo saranno i due centrali. Gazzi, Bellazzini e Nicco giocheranno come titolari nei tre di centrocampo, mentre nel tridente offensivo dei grigi partiranno dal primo minuto l'argentino Gonzalez, Sestu e il grande protagonista della finale di Coppa Italia, Marconi, autore di una tripletta contro la Viterbese che ha permesso ai grigi di alzare al cielo il trofeo.

TATTICA E PRECEDENTI

Scontro tattico fra il 4-4-2 scelto dal tecnico della Pistoiese, Paolo Indiani, ed il 4-3-3 impiegato dall'allenatore dell'Alessandria, Michele Marcolini. Nel match d'andata tra le due formazioni disputato in questo campionato allo stadio Moccagatta, padroni di casa dell'Alessandria vincenti con un rotondo tre a uno, gol di Fischnaller (doppietta) e Fissore, orange solo capaci di accorciare il risultato con Vrioni. Ultimo precedente a Pistoia datato invece 4 marzo 2017, pareggio senza reti tra le due compagini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Queste le quote dei bookmaker per le scommesse sulla partita. Vittoria interna dei toscani quotata 2.05 da William Hill, mentre l'eventuale pareggio viene quotato 3.15 da Snai e l'affermazione in trasferta piemontese viene quotata 3.29 da Bet365. Per quanto concerne i gol realizzati nel corso della partita, per Unibet l'over 2.5 e l'under 2.5 vengono quotati rispettivamente 2.20 e 1.58.

© Riproduzione Riservata.