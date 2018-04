Pontedera Prato/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

28 aprile 2018 Fabio Belli

Pontedera, impegno interno col Prato (foto LaPresse)

Pontedera-Prato, diretta dal signor Raciti di Acireale, sabato 28 aprile 2018 alle ore 16.30, sarà una delle sfide relative al programma della trentasettesima e penultima giornata del campionato di Serie C. L'ultimo pareggio in casa contro l'Arezzo dimostra come il Prato si senta pronto a giocarsi i play out, seppur da ultimi in classifica e con la consapevolezza di dover affrontare lo spareggio per restare tra i professionisti con lo spettro dell'eliminazione dopo due pareggi. I biancazzurri ci sono e restano comunque una squadra che è riuscita a reggere l'urto in una Serie C ricca di problematiche societarie che ha spesso eliminato anzitempo l'ultima in classifica dai giochi, come accaduto al Modena nel girone B e, successivamente, all'Akragas retrocesso direttamente nel girone C.

Il Pontedera invece ha già messo in cassaforte il fondamentale obiettivo della salvezza diretta, e vivrà queste ultime due giornate nel girone A di Serie C provando a rincorrere una qualificazione nei play off che regalerebbe sicuramente grande prestigio al club granata. L'ultima sconfitta in casa del Pisa era probabilmente preventivabile, vista la differenza di caratura tecnica tra le due squadre emersa nel corso del campionato. Nonostante questo, con la Lucchese nona lontana solo un punto e ferma per il turno di riposo, una vittoria interna contro l'ultima della classe potrebbe aprire nuove prospettive nel finale di stagione per la formazione granata.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Non sarà prevista diretta tv dell'incontro, ma gli abbonati al sito elevenesports.it, o coloro che acquisteranno da utenti registrati l'evento singolo sul portale, potranno seguire la diretta streaming video via internet dell'incontro.

PROBABILI FORMAZIONI PONTEDERA PRATO

Le probabili formazioni del match che andrà in scena presso lo stadio Ettore Mannucci di Pontedera. I padroni di casa granata scenderanno in campo con Contini in porta e una difesa a tre con Borri, Risaliti e Vettori schierati titolari (mancherà lo squalificato Rossini, espulso per doppia ammonizione nella trasferta di Pisa). Tofanari sarà l'esterno di fascia destra e Corsinelli l'esterno di fascia sinistra, mentre nella zona centrale di centrocampo si muoveranno Calcagni, Caponi e Gargiulo. In attacco, spazio a Grassi al fianco di Posocco. Risponderà il Prato con una difesa a tre composta da Cistana, Coccolo e Casale davanti all'estremo difensore senegalese Sarr. Ceccarelli sarà l'esterno laterale di destra e Piscitella l'esterno laterale di sinistra, mentre Gargiulo e Zucchetti giocheranno come centrali sulla mediana. Il tridente offensivo sarà guidato dal nigeriano Akammadu, affiancato da Fantacci e da Bertoli.

TATTICA E PRECEDENTI

I due allenatori, Ivan Maraia per il Pontedera e Pasquale Catalano per il Prato, schiereranno le due squadre rispettivamente con il 3-5-2 ed il 3-4-3. Il match d'andata di questo campionato ha visto i padroni di casa del Prato sconfitti di misura con un gol di Spinozzi che ha regalato i tre punti al Pontedera. Uno a zero per i granata anche nell'ultimo precedente tra le due squadre disputato allo stadio Mannucci, gol decisivo di Santini al 10' del primo tempo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Queste le quote dei bookmaker per le scommesse sulla partita. Vittoria interna dei granata quotata 1.72 da Eurobet, mentre l'eventuale pareggio viene quotato 3.29 da Bet365 e l'affermazione in trasferta biancazzurra viene quotata 4.50 da William Hill. Per quanto concerne i gol realizzati nel corso della partita, per Unibet l'over 2.5 e l'under 2.5 vengono quotati rispettivamente 2.20 e 1.58.

