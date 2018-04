Pro Piacenza Arzachena/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Pro Piacenza Arzachena: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Spareggio salvezza allo stadio Garilli

28 aprile 2018 Fabio Belli

Trasferta emiliana per l'Arzachena (foto LaPresse)

Pro Piacenza-Arzachena, diretta dal signor Maranesi di Ciampino, sabato 28 aprile 2018 alle ore 16.30, sarà una delle sfide relative al programma della trentasettesima e penultima giornata del campionato di Serie C. Per la Pro Piacenza, l'ultima sconfitta nel derby è costata l'esonero al tecnico Pea, con Stefano Maccoppi chiamato a mantenere i due punti di vantaggio sul Gavorrano quartultimo e, conseguentemente, a mantenere la squadra nella zona che vale la salvezza diretta.

Curiosamente, questo scontro potrebbe riaprire scenari inaspettati perché tornando alla vittoria, gli emiliani aggancerebbero proprio l'Arzachena che, perdendo in casa contro la capolista Livorno nell'ultimo turno di campionato disputato, non è riuscita a mettere in cassaforte la matematica salvezza: un'eventuale vittoria del Gavorrano in casa del Giana Erminio potrebbe riaprire completamente il discorso in vista dell'ultima giornata, ma c'è anche la possibilità di vedere le due squadre festeggiare assieme a fine partita, nel caso i grossetani non riuscissero a fare bottino pieno a Gorgonzola.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Non sarà prevista diretta tv dell'incontro, ma gli abbonati al sito elevenesports.it, o coloro che acquisteranno da utenti registrati l'evento singolo sul portale, potranno seguire la diretta streaming video via internet dell'incontro.

PROBABILI FORMAZIONI PRO PIACENZA ARZACHENA

Le probabili formazioni del match che andrà in scena presso lo stadio Garilli di Piacenza. I padroni di casa emiliani scenderanno in campo con Gori tra i pali, Calandra schierato come terzino destro e Belfasti come terzino sinistro, mentre Belotti e Battistini saranno i due centrali della linea a quattro di difesa emiliana. La Vigna, Barba e Cavagna saranno i titolari nel terzetto di centrocampo, mentre Alessandro sarà impiegato come trequartista alle spalle di Musetti e di Abate. Risponderà l'Arzachena con Ruzittu in porta, Peana sull'out difensivo di destra e Trillo sull'out difensivo di sinistra, con Piroli e Sbardella impiegati come centrali della retroguardia. A centrocampo, Bonacquisti e Nuvoli saranno i playmaker arretrati alle spalle di Lisai, Curcio e Bertoldi, impiegati di supporto all'unica punta di ruolo, Sanna.

TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente si sfideranno il 4-3-1-2 della Pro Piacenza allenata da Stefano Maccoppi ed il 4-2-3-1 dell'Arzachena guidata in panchina da Mauro Giorico. Unico precedente tra i professionisti fra le due formazioni, il match d'andata di questo campionato, con la Pro Piacenza vincente in Sardegna con il punteggio di uno a zero, vittoria di misura siglata da una rete di Alessandro a metà del secondo tempo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Queste le quote dei bookmaker per le scommesse sulla partita. Vittoria interna degli emiliani quotata 2.15 da Snai, mentre l'eventuale pareggio viene quotato 3.00 da William Hill e l'affermazione in trasferta sarda viene quotata 3.50 da Bet365. Per quanto concerne i gol realizzati nel corso della partita, per Unibet l'over 2.5 e l'under 2.5 vengono quotati rispettivamente 2.43 e 1.50.

