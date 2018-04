Pro Vercelli Parma/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Pro Vercelli Parma info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. In campo al Piola per la 38^ giornata di Serie B (oggi 28 aprile)

28 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Pro Vercelli-Parma, LaPresse

Pro Vercelli Parma sarà diretta dall’arbitro Sacchi; la partita si gioca oggi, sabato 28 aprile, alle ore 15.00 allo stadio Silvio Piola di Vercelli per la 38^ giornata di Serie B. Le due squadre vivono situazioni completamente diverse in classifica. La Pro Vercelli infatti è tristemente ultima con appena 34 punti, non è ancora spacciata ma certo le speranze di salvezza sono ridotte per i piemontesi, che per sperare devono invertire la tendenza fin da subito, anche se certamente sarà molto difficile farlo contro una delle squadre attualmente più in forma del campionato cadetto. Il Parma infatti, dall’alto dei suoi 63 punti, non ha certo intenzione di fermarsi contro l’ultima in classifica, perché il sogno degli emiliani si chiama promozione diretta, che sarebbe una grande impresa per chi l’anno scorso era in Serie C, o comunque fare più punti possibile servirà come minimo per avere una ottima posizione nella griglia dei playoff, ormai certi per il Parma.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Pro Vercelli Parma sarà visibile in diretta tv esclusivamente sui canali della televisione satellitare, dal momento che solo Sky detiene i diritti per trasmettere le partite del campionato cadetto. La copertura della partita sarà dunque garantita su Sky Calcio 3, inoltre per gli abbonati sarà possibile seguire la partita dello stadio Piola anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI PRO VERCELLI PARMA

Per la sfida al Piola, ora vediamo quali potrebbero essere le probabili formazioni. La Pro Vercelli di Gianluca Grassadonia potrebbe schierarsi con il 4-3-3: Pigliacelli in porta; in difesa Gozzi terzino destro, Berra e Mammarella centrali, Bergamelli sulla corsia mancina; a centrocampo ecco Castiglia, Germano e Vives, mentre Bifulco, Rovini e Reginaldo formeranno il tridente d’attacco. Quanto al Parma, pure Roberto D’Aversa dovrebbe proporre il 4-3-3: davanti a Frattali ecco la retroguardia a quattro con Mazzocchi, Iacoponi, Lucarelli e Gagliolo da destra a sinistra; Dezi, Munari e Barillà agiranno invece a centrocampo e infine Siligardi, Calaiò e Baraye formeranno il tridente d’attacco degli emiliani.

QUOTE E PRONOSTICO

Pronostico favorevole agli ospiti per questa partita fra Pro Vercelli e Parma, almeno secondo le quote che ci vengono proposte in merito dall’agenzia di scommesse sportive Snai: il segno 1 che indica naturalmente una vittoria casalinga della Pro Vercelli infatti pagherebbe 3,80 volte la posta in palio, mentre la quota è più bassa per la vittoria esterna del Parma, visto che il segno 2 raggiunge la quota di 2,10. Quota intermedia infine per il pareggio: il segno X per la sfida del Piola infatti è proposto a 3,10.

© Riproduzione Riservata.