Probabili formazioni / Bologna Milan: diretta tv, orario e le ultime notizie live (Serie A 35^ giornata)

Probabili formazioni Bologna Milan: diretta tv, orario e le ultime notizie sugli 11 attesi al Dall'Ara per la Serie A. Tanti gli assenti annunciati, sia per Donadoni che per Gattuso.

28 aprile 2018 Michela Colombo

Probabili formazioni Bologna Milan (LaPresse)

Si giocherà solo domani alle ore 15.00 la sfida della Serie A tra Bologna e Milan, valida nella 35^ giornata di campionato, e la partita al Dall’Ara si annuncia ben complicata. Sia i felsinei che i rossoneri abbisognano dei tre punti messi in campo, ma sia Donadoni che Gattuso hanno da porre rimedio a una lunga lista di infortunati, dove si registrano anche nomi di peso. Il Bologna ha perso Destro, Helader, Donsah e Pulgar rimane in forte dubbio: per il Milan oltre che Conti e Romagnoli, segnaliamo che in infermeria rimarrà pure Biglia, che ha riportato a frattura di due vertebre. Andiamo quindi a vedere quali potrebbero essere le mosse dei due allenatori per disegnare le probabili formazioni del match di Serie A Bologna-Milan.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA MILAN

LE MOSSE DI DONADONI

Come abbiamo visto prima le assenze in casa dei felsinei non sono poche e sono pure di gran peso: non sono stati certo pochi quindi i problemi di Donadoni nello stilare le probabili formazioni dei rossoblu. In ogni caso il tecnico ha confermato il 3-5-2, con Mirante atteso tra i pali. In difesa troveremo titolari quindi Gonzalez e De Maio con l’ex Romagnoli che invece rischia il posto con Mbaye, benchè con quest’ultimo il tecnico dovrebbe cambiare modulo, virando sul 4-3-3. Qualche ballottaggio per la mediana a 5: Nagy rimarrà in cabina di regia con Poli e Dzemaili quotati al suo fianco, mentre sull’esterno Di Francesco rischia la maglia a favore di Orsolini, con Masina invece confermato. Pochi dubbi in attacco visto che pure la panchina appare ben corta: sia Verdi che Palacio scenderanno in campo come titolari.

LE SCELTE DI GATTUSO

La lista di infortunati costringe Gennaro Gattuso ad alcune scelte obbligate nello stilare la sua probabile formazione rossonera specie se si vorrà dare seguito al 4-3-3 dopo l’esperimento fallito del 4-4-2 registrato con gli stregoni. Senza Romagnoli, ecco che nella difesa sarà ancora Zapata a far coppia con Bonucci al centro del reparto: sull’esterno spazio a Calabria e Rodriguez, ma con Abate pronto dalla panchina. In mediana senza il regista di riferimento Lucas Biglia, spazio quindi all’ex capitano del Diavolo Riccardo Montolivo: con lui i soliti Kessie e Bonaventura, benché entrambi i giocatori appaiono ben stanchi. Qualche dubbio in più però si registra in attacco: Calhanoglu non è ancora al top della forma e per non arrischiare il giovane turco il tecnico del Milan dovrebbe confermare Borini. Per il tridente poi appare confermato Suso con Cutrone prima punta: qui però sia Andrè Silva che Kalinic sono pronti dalla panchina.

IL TABELLINO

BOLOGNA ( 3-5-2): 83 Mirante; 26 Romagnoli, 3 Gonzalez, 6 De Maio; 14 Di Francesco, 16 Poli, 2 Nagy, 7 Dzemaili, 25 Masina; 9 Verdi, 24 Palacio. All. Donadoni.

MILAN (4-3-3): 99 G. Donnarumma; 2 Calabria, 19 Bonucci, 17 Zapata, 68 Rodriguez; 79 Kessiè, 18 Montolivo, 5 Bonaventura; 8 Suso, 63 Cutrone, 11 Borini. All. Gattuso.

