Probabili formazioni/ Fiorentina Napoli: diretta tv, orario, le notizie live (Serie A 35^ giornata)

Probabili formazioni Fiorentina Napoli: diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre. Solito 11 per i partenopei, i viola senza lo squalificato Bryan Dabo

28 aprile 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Fiorentina Napoli, Serie A 35^ giornata (Foto LaPresse)

Fiorentina Napoli è il primo posticipo nella 35^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018: alle ore 18:00 di domenica 29 aprile i partenopei iniziano ufficialmente la loro corsa verso lo scudetto. Dopo aver vinto sul campo della Juventus e aver ridotto il distacco a un solo punto, il Napoli ci crede più che mai: già questa partita potrebbe essere giocata con il sorpasso in tasca, visto che i bianconeri sono a San Siro questa sera ospiti dell’Inter. Dalle parti di Castel Volturno c’è la convinzione che i nerazzurri fermeranno la capolista: vincendo domani allora il Napoli sarebbe primo in classifica e a quel punto davvero padrone del suo destino. La Fiorentina dal canto suo vuole inseguire l’Europa: è in un momento di flessione, ma la grande rimonta ha comunque portato frutti insieme al rallentamento delle squadre davanti, e adesso i viola possono crederci ancora. Andiamo subito a vedere in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno dell’Artemio Franchi, e i dubbi e le certezze alla vigilia di questa sfida delicata analizzando in maniera approfondita le probabili formazioni di Fiorentina Napoli.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA NAPOLI

I DUBBI DI PIOLI

Cambia la formazione rispetto a Reggio Emilia: tornano titolari Sportiello (era squalificato) e Biraghi che aveva lasciato il posto a Maxi Olivera, così la difesa dovrebbe essere ancora quella titolare con Milenkovic schierato largo a destra (favorito su Laurini che ha giocato sabato scorso), mentre in mezzo ci saranno German Pezzella e Vitor Hugo. A centrocampo invece la tegola è rappresentata dall’infortunio di Dabo, che aveva ben sostituito Badelj: lo stesso croato stringe i denti e potrebbe essere della partita, ma difficilmente sarà in campo dal primo minuto. Al suo posto allora dovrebbe esserci Cristoforo; anche con lui il modulo dovrebbe prevedere la mediana schierata a tre, con Veretout a creare gioco e Benassi che sarà invece l’altra mezzala. Agiscono in due sulla trequarti: avremo infatti il solito Saponara che in questo periodo ha finalmente trovato la continuità che aveva perso, al suo fianco ci sarà Federico Chiesa, oggetto di desideri che il Napoli non ha ancora spento, che accentrerà la sua posizione rispetto al solito e sarà quindi alle spalle di Giovanni Simeone, che in queste ultime giornate proverà a ritoccare il suo record personale di reti in campionato.

LE CERTEZZE DI SARRI

Maurizio Sarri non ha dubbi, ha solo certezze: forse il suo Napoli è stanco, ma a questo punto l’entusiasmo può far passare oltre i problemi fisici. Gli undici che hanno portato il toscano fino a qui sono anche gli stessi che iniziano la partita; l’unica ragionevole possibilità che la squadra venga modificata arriva dallo stato di forma di Milik, che almeno nel primo tempo potrebbe far tirare il fiato a Mertens come era già accaduto contro l’Udinese. Da valutare, ma solo questo ballottaggio: per il resto il tecnico partenopeo se la gioca con Pepe Reina in porta, con Hysaj e Mario Rui sulle fasce (l’ex Milic, protagonista sui social, al momento non ha giocato ancora un minuto con questa maglia) e con Raul Albiol e Koulibaly, sempre più probabile eroe scudetto, in mezzo alla difesa. Poi Allan e Hamsik sulle mezzali, in vantaggio netto su Zielinski che però sarà il primo cambio o comunque avrà spazio nel secondo tempo; Jorginho a fare il playmaker e a dettare quel ritmo che dovrà servire per scardinare la difesa della Fiorentina, e infine Callejon e Lorenzo Insigne a correre come frecce sugli esterni, dando costanti punti di riferimento ai centrocampisti e allargando il campo per aumentare le possibilità offensive.

IL TABELLINO

FIORENTINA (4-3-2-1): 57 Sportiello; 4 Milenkovic, 31 Vitor Hugo, 20 Ger. Pezzella, 3 Biraghi; 24 Benassi, 17 Veretout, 19 Cristoforo; 25 F. Chiesa, 8 Saponara; 9 G. Simeone

A disposizione: 97 Dragowski, 12 Cerofolini, 2 Laurini, 76 Bruno Gaspar, 51 Hristov, 15 Maxi Olivera, 5 Badelj, 28 Gil Dias, 10 Eysseric, 11 Falcinelli, 77 Thereau

Allenatore: Stefano Pioli

Squalificati: B. Dabo

Indisponibili: Lo Faso

NAPOLI (4-3-3): 25 Reina; 23 Hysaj, 33 Raul Albiol, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 5 Allan, 8 Jorginho, 17 Hamsik; 7 Callejon, 14 Mertens, 24 L. Insigne

A disposizione: 22 Sepe, 1 Rafael C., 11 Maggio, 62 Tonelli, 21 Chiriches, 19 Milic, 20 Zielinski, 42 A. Diawara, 27 Machach, 37 Ounas, 99 Milik, 30 Rog

Allenatore: Maurizio Sarri

Squalificati: -

Indisponibili: Ghoulam

