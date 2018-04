Probabili formazioni/ Inter Juventus: quote, le ultime novità live (Serie A 35^ giornata)

Probabili formazioni Inter Juventus: quote e le ultime novità sugli schieramenti attesi oggi in campo a San Siro per il Derby d'Italia. Quali le mosse per questo match di Serie A?.

28 aprile 2018 Michela Colombo

Probabili formazioni Inter Juventus (LaPresse)

E’ atteso questa sera alle ore 20.45, il pesante scontro per la 35^ giornata della Serie A tra Inter e Juventus: a San Siro tutto è pronto per il Derby d'Italia che potrebbe davvero decidere lo scudetto di questa stagione così intensa. Se controlliamo la classifica vediamo bene che la situazione per entrambi i club è parecchio delicata e alla vigilia del fischio d’inizio, sia Luciano Spalletti che Massimiliano Allegri non possono commettere alcun errore nello stilare le probabili formazioni della sfida. In casa Inter la lista dei titolari non sarà una sorpresa ma potrebbe regalarne qualcuna in più quella della Juventus, dove il punto principale per il tecnico sarà l’inserimento o meno di Dybala come titolare e di conseguenza il modulo che verrà scelto. Andiamo quindi a vedere nel dettaglio le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni della sfida di Serie A tra Inter e Juventus.

QUOTE E PRONOSTICO

Appare senza dubbio complicato stilare un pronostico di questa edizione del Derby d’Italia: i due club approdano a questo incontro con uno stato di forma fisico e psicologico molto differente e il fattore campo potrebbe avere un valore minore rispetto al solito, senza dimenticare il valore, più pesante, dei tre punti messi in palio. Considerando però le quotazioni date dalla snai alla vigilia della partita vediamo che nell’1x2 il successo della Juventus è stato dato a 2.35, contro il 3.10 quotato all’affermazione casalinga dell’Inter: il pari è stato invece valutato a 3.20.

PROBABILI FORMAZIONI INTER JUVENTUS

LE MOSSE DI SPALLETTI

Come abbiamo prima detto, per Luciano Spalletti non dovrebbe essere molto complicato fissare il suo 11 titolare: non ci sono particolari novità dallo spogliatoio come dall’infermeria e in molti parti ormai i ballottaggi sono ben netti. Come al solito sarà il 4-2-3-1 il modulo di riferimento del tecnico nerazzurro, che specie in difesa non ha alcun dubbio nel consegnare le maglie al quartetto di fronte a Handanovic composto da Cancelo, Skriniar, Miranda e D’Ambrosio. Per la mediana dovremmo invece rivedere ancora una volta Borja Valero a far coppia con Brozovic: Gagliardini è ancora in infermeria e Vecino non appare ancora al top della condizione. Per la tre quarti dovrebbe farsi veder ancora una volta Rafinha, con Candreva pronto a riprendersi il posto sull’esterno dell’attacco in coppia con Perisic. Prima punta ovviamente Mauro Icardi, bomber di riferimento dell’Inter e nella top tre dei migliori marcatori della Serie A.

LE SCELTE DI ALLEGRI

Il primo nodo da sciogliere in casa della Vecchia Signora è: Dybala si o Dybala no? Nel primo caso il modulo di riferimento per la probabile formazione della Juventus sarà il 4-2-3-1, con la Joya sulla trequarti e Matuidi invitato ad accomodarsi in panchina per la mediana. Nel secondo caso, proprio l’ex Psg tornerà in campo da titolare, mentre l’argentino mediterà dalla panchina sulle sue ultime prestazioni ben deludenti. Al momento appare più probabile la seconda soluzione e quindi spazio al 4-3-3 a San Siro per la Vecchia Signora. In attacco vedremo allora un tridente con Higuain prima punta e Douglas Costa e Mandzukic usati come esterni. Per la mediana pochi dubbi con Khedira, Pjanic e Matuidi confermati in campo dal primo minuto. Qualche movimento è però atteso in difesa vista l’assenza annunciata anche di Chiellini oltre che di De Sciglio. Sarà Rugani a prendere il posto del numero 3 per far coppia con Benatia: Howedes e Alex Sandro dovrebbero infine completare il reparto di fronte a Buffon.

IL TABELLINO

INTER (4-2-3-1): 1 Handanovic; 7 Cancelo, 25 Miranda, 37 Skriniar, 33 D’Ambrosio; 20 Borja Valero, 77 Brozovic; 87 Candreva, 8 Rafinha, 44 Perisic; 9 Icardi. All. Spalletti

JUVENTUS (4-3-3):1 Buffon; 22 Howedes, 4 Benatia, 24 Rugani, 12 Alex Sandro; 6 Khedira, 5 Pjanic, 14 Matuidi; 11 Douglas Costa, 9 Higuain, 17 Mandzukic All. Allegri

© Riproduzione Riservata.