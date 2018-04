Probabili formazioni / Roma Chievo: quote e le ultime novità live (Serie A 35^ giornata)

Probabili formazioni Roma Chievo: quote e le ultime novità sugli schieramenti attesi all'Olimpico per la Serie A. Parecchi acciaccati in casa giallorossa: 11 titolari per Maran.

28 aprile 2018 Michela Colombo

Probabili formazioni Roma Chievo (LaPresse)

Si accenderà finalmente oggi alle ore 18.00 la sfida tra Roma e Chievo, primo incontro per la 35^ giornata della Serie A. Dopo il pesante KO con il Liverpool, i giallorosso di Di Francesco fanno ritorno all’Olimpico, ma lo faranno a ranghi ristretti e pure con parecchi giocatori acciaccati. A Trigoria urge quindi un ampio turnover, anche per permettere ai soliti titolari di riprendersi in vista della decisiva partita di ritorno per la Champions League. Il tecnico giallorosso dopo tutto ha già avuto prova di avere a disposizione una panchina comunque valida: dall’altra però il Chievo è pronto a dare il meglio di sé per conquistare tre punti che potrebbero decidere la salvezza. Andiamo quindi a vedere più nel dettaglio le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni del match di serie A tra Roma e Chievo.

QUOTE E PRONOSTICO

Secondo il pronostico ecco che sono proprio i giallorossi i favoriti al successo, benché il turnover di Di Francesco potrebbe rendere la sfida all’Olimpico più complicata del previsto. Se controlliamo le quote date dalla snai alla vigilia della partita vediamo che nell’1x2 la vittoria della Roma è stata data a 1.40, con il successo del Chievo fissato a 8.25: pareggio valutato invece a 4.75.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA CHIEVO

LE MOSSE DI DI FRANCESCO

Come abbiamo detto prima sarà ampio turnover in casa giallorossa, sia in vista del match di Champions League con il Liverpool, che per permettere ad alcuni giocatori parecchio acciaccati (Strootman e Perotti in primis) di riposare un poco. Ecco quindi che per il 4-3-2-1 della Roma dovremmo vedere in difesa Bruno Peres e uno tra Kolarov e Florenzi sull’esterno: al centro spazio a Juan Jesus e a Manolas, con il brasiliano che deve ora rimediare a una brutta prova contro i Reds di pochi giorni fa. Per la mediana, con De Rossi stanco e Strootman sofferente per una contusione al costato, troveremo in campo dal primo minuto Gonalons e Pellegrini, con Nainggolan che potrebbe anche cedere il posto a Gerson al bisogno. Per l’attacco rimane confermato Dzeko prima punta: al suo fianco dovremmo trovare Under e El Shaarawy, visto che Perotti va verso il forfait.

LE SCELTE DI MARAN

Sarà invece il 4-4-2 il modulo di Rolando Maran per l’11 clivense: il tecnico gialloblu ha poi a disposizione una panchina al completo e quindi ha la possibilità di puntare sui titolari più in forma. Ecco quindi che in difesa vedremo ancora Tomovic e Bari al centro del reparto, con Sorrentino e Jaroszynski che non temono per la propria maglia da titolare. Qualche ballottaggio atteso però in mediana: al centro ovviamente Radovanovic e Hetemaj non dubitano di essere in campo dal primo minuto. Per l’esterno Giaccherini dovrebbe lascare il posto a Birsa, mentre Castro potrebbe entrare in dubbio con Rigoni. Pochi dubbi in attacco : saranno Pucciarelli e Inglese i due titolari, benchè la panchina rimanga ben ampia.

IL TABELLINO

ROMA (4-3-2-1) 1 Alisson; 25 Bruno Peres, 44 Manolas, 5 Juan Jesus, 11 Kolarov; 7 Pellegrini, 21 Gonalons, 4 Naainggolan; 17 Under, 92 El Shaarawy; 9 Dzeko. All. Di Francesco

CHIEVO (4-4-2): 70 Sorrentino; 29 Cacciatore, 40 Tomovic, 14 Bani, 2 Jaroszynski; 19 Castro, 8 Radovanovic, 56 Hetemaj, 23 Birsa; 20 Pucciarelli, 45 Inglese. All. Maran

