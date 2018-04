Pronostici Serie A/ Scommesse e quote sulle partite (35^ giornata)

Pronostici Serie A: le scommesse e le quote sulle partite della 35^ giornata del massimo campionato. Spicca l'anticipo Inter Juventus, il Napoli punta il sorpasso al Franchi di Firenze

28 aprile 2018 Claudio Franceschini

Pronostici Serie A, 35^ giornata (Foto LaPresse)

La Serie A 2017-2018 entra nella sua fase cruciale: due le partite che sabato 28 aprile valgono come anticipi della 35^ giornata, si tratta di Roma-Chievo (ore 18:00) e Inter-Juventus (ore 20:45). Per i pronostici su queste due sfide bisogna tenere conto di tanti fattori: la situazione di classifica e le lotte che ancora coinvolgono le varie squadre in campo, lo stato di forma e lo storico delle singole gare. Difficile pronosticare partite di fine stagione che possono sfuggire alle logiche; tuttavia ci proviamo come sempre, tentando di capire chi sulla carta potrebbe essere favorito e dunque quale possa essere l’esito degli anticipi per la 35^ giornata di Serie A.

PRONOSTICO ROMA CHIEVO

Entrambe devono fare punti: la Roma vuole blindare terzo o quarto posto e garantirsi la partecipazione alla prossima Champions League, il Chievo a causa di un girone di ritorno pessimo è pericolosamente vicino alla zona retrocessione ed è possibile, per non dire probabile, che sia costretto a combattere fino all’ultimo. La Roma è chiaramente favorita, non solo per il fattore campo: ha ritrovato gioco e risultati e già di partenza ha una rosa superiore per qualità ed esperienza, come confermato dai 36 punti che separano le due squadre in classifica. L’unico punto di domanda legittimo può essere rappresentato da condizioni fisiche e psicologiche: i giallorossi sono reduci dalla battaglia di Anfield Road e fra quattro giorni saranno nuovamente in campo per il ritorno della semifinale di Champions League, cosa che potrebbe togliere un po’ di concentrazione e permettere al Chievo, che non ha certo giocato male nelle ultime uscite, di prendersi punti importanti in una trasferta difficilissima. Anche al netto di questi fattori, non possiamo che indicare la Roma come favorita per questa partita dello stadio Olimpico.

PRONOSTICO INTER JUVENTUS

Il derby d’Italia potrebbe assegnare lo scudetto ma, per la prima volta dopo sei anni, può toglierlo alla Juventus invece che metterglielo in mano. I bianconeri, sconfitti in casa dal Napoli dopo aver pareggiato a Crotone, non hanno margini di errore a meno che i partenopei non sbaglino una delle quattro partite conclusive; il calendario del Napoli è però abbordabile, e per la Juventus è quasi crudele che sia proprio l’Inter a poter infrangere il sogno. Massimiliano Allegri sa bene che non vincere a San Siro significherebbe con tutta probabilità subire il sorpasso; i nerazzurri non possono fare sconti, al di là dell’inimicizia tra tifosi e società la squadra di Luciano Spalletti è quinta in classifica e dunque deve recuperare terreno se vuole tornare a giocare la Champions League dopo sei anni e mezzo. Il pronostico? Difficile: a questo punto è tutto possibile, anche che i campioni d’Italia sfiduciati, moralmente a pezzi dopo l’eliminazione europea e in calo fisico si riprendano improvvisamente espugnando il Meazza. Però, realisticamente, tendiamo a dare il favore a un doppio segno (1X) che tende verso i padroni di casa; diciamo pareggio per l’ipotesi secca.

