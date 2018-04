Pronostico Inter Juventus/ Il punto di Mauro Bellugi: mi aspetto un pareggio, e speriamo che... (esclusiva)

Pronostico Inter Juventus: il punto in esclusiva di Mauro Bellugi, che ha tracciato la previsione sul derby d'Italia che vale tantissimo per la corsa al quarto posto e allo scudetto

28 aprile 2018 INT. Mauro Bellugi

Pronostico Inter Juventus, Serie A 35^ giornata (Foto LaPresse)

Pronostico Inter Juventus è il derby d'Italia: si gioca domenica 29 aprile alle ore 20:45, a San Siro. Una partita fondamentale per entrambe: per i nerazzurri, che devono recuperare terreno su almeno una tra Roma e Lazio per ottenere il quarto posto e la qualificazione alla prossima Champions League. Per i bianconeri, che hanno perso 5 punti in due giornate e, sconfitti dal Napoli nello scontro diretto di domenica scorsa, hanno adesso un solo punto di vantaggio e sanno bene che non vincere questa sera - o non farlo in una delle ultime quattro giornate - significherebbe con tutta probabilità consegnare lo scudetto ai partenopei. Le due squadre sono grandi rivali, dunque per l'Inter c'è l'occasione di cogliere due piccioni con una fava: vincere per il ritorno in Champions League, e comunque frenare la Juventus nella rincorsa al settimo campionato consecutivo. Andrà davvero in questo modo? Lo abbiamo chiesto all'ex nerazzurro Mauro Bellugi che, in esclusiva per IlSussidiario.net, ha fatto il pronostico su Inter Juventus tracciando un punto sul derby d'Italia e su quelli che sono i temi principali della grande partita.

Inter Juventus, che partita sarà? Una partita molto importante in cui mi auguro che l'Inter disputi un grande match magari, anche per aiutare a togliere lo scudetto alla Juventus. Devo ammettere infatti che spero che il Napoli vinca il campionato: ho giocato nell'Inter e sono interista, ma ho anche giocato con il Napoli nella mia carriera. C'è da sempre grande rivalità tra Inter e Juventus, dunque mi auguro che sia una serata favorevole ai nerazzurri.

Dovesse essere così, il Napoli dovrà però approfittarne... Spero infatti che succeda: la squadra di Sarri ha faticato nelle ultime uscite e oggi dovrà invece essere perfetta, se vuole vincere lo scudetto deve fare bene in tutte le partite che restano da giocare.

Che tipo di Inter si aspetta? Una buona Inter, convincente sul piano del gioco e ovviamente anche del risultato, un'Inter che sia concentrata anche per l'obiettivo della qualificazione in Champions League. Non certo come a Torino dove poteva fare bene e puntare al terzo posto, e poi ha perso contro i granata!

Spalletti sceglierà Candreva o Karamoh? Dall'inizio credo sia meglio Candreva, Karamoh ha caratteristiche che possono essere sfruttate nel secondo tempo.

Ci sarà spazio anche per Rafinha nell'undici nerazzurro? Lui sarà da mettere in campo sicuramente: è l'unico che ha una grande visione di gioco, sa come muoversi con il pallone tra i piedi.

Nella Juventus giocherà Dybala o ci sarà Cuadrado? La Juventus ha una rosa veramente ampia, credo che alla fine Allegri sceglierà il giocatore più in forma, quello più motivato per quest'incontro.

E' una partita realmente decisiva per la corsa bianconera verso lo scudetto? Se la Juventus dovesse frenare a San Siro e il Napoli passare a Firenze, sarebbe certamente un doppio risultato determinante.

La Juventus punterà sul possesso palla? Credo di sì, perchè è uno dei suoi punti di forza e un aspetto del gioco che le riesce molto bene.

Dove si deciderà questa partita? Si risolverà con i reparti offensivi: per l'Inter Icardi e Perisic potrebbero risultare decisivi, la Juventus però ha tante armi a disposizione in attacco. I già citati Dybala e Cuadrado, e poi Higuain, Mandzukic e Bernardeschi: un vantaggio non indifferente!

Il suo pronostico su Inter Juventus? Dico 2-2, e spero che questo risultato possa aiutare il Napoli a vincere lo scudetto.

(Franco Vittadini)

© Riproduzione Riservata.