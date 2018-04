Pronostico Roma Chievo/ Il punto di Ezio Sella: testa al Liverpool? Normale, ci sarà turnover (esclusiva)

28 aprile 2018

Anticipo di Serie A sabato 28 aprile allo stadio Olimpico: Roma Chievo vale per la 35^ giornata. I giallorossi continuano a inseguire la qualificazione alla prossima Champions League, ma in quella attuale sono a tre gol da una storica finale: sentono di poter centare un'altra impresa contro il Liverpool, serve un altro 3-0 come con il Barcellona e dunque questa partita contro il Chievo sarà una sorta di "prova generale", con tanto turnover previsto e il tentativo comunque di non avere la testa troppo proiettata su mercoledì, perchè non riuscire a vincere oggi sarebbe un duro colpo verso quello che viene visto ancora, e più che giustamente, come un obiettivo principale. Per presentare al meglio Roma Chievo, per avere un pronostico su questa partita e fare un punto su quelli che potrebbero essere i temi principali in campo oggi pomeriggio allo stadio Olimpico, IlSussidiario.net ha contattato in esclusiva Ezio Sella che ci ha parlato dell'impegno che attende i giallorossi dandoci la sua opinione.

Che partita si aspetta? Una partita non facile per la Roma, che incontrerà un Chievo pronto a dare tutto in campo. La formazione veronese ha bisogno di punti per salvarsi e potrebbe chiudersi in difesa per poi ripartire, una situazione non ideale per la squadra di Di Francesco.

In più la Roma avrà già la testa al Liverpool... E' normale, ma la Roma dovrà pensare a vincere per cercare di conquistare un posto in Champions League e consolidare il suo terzo posto. Poi vedremo come andrà con il Liverpool, sappiamo che nel calcio tutto è possibile e già nel finale ad Anfield i giallorossi sono cresciuti molto, e hanno avuto chance per segnare anche il terzo gol.

Prevede ampio turnover da parte di Di Francesco? Sì, penso che anche in questa partita il mister dovrebbe dare spazio ad alcune seconde linee.

Per esempio, Gerson e El Shaaarawy saranno titolari? Sono certamente due giocatori che hanno ottime possibilità di iniziare questa partita.

A riposare sarà Dzeko? Io penso invece che Dzeko, per il tipo di giocatore che è e per le sue caratteristiche, abbia bisogno di giocare. Non so se sarà titolare, ma penso che dovrebbe esserlo per rimanere in ritmo.

Che Chievo si aspetta all'Olimpico? Un Chievo tosto, molto difensivo come ho detto prima; il solito Chievo che fa giocare male le squadre avversarie, forte tatticamente e fisicamente.

La squadra veronese si salverà? Credo di sì: il Chievo ha tutte le possibilità di rimanere in Serie A.

