Rally d’Argentina 2018/ Streaming video e diretta tv: percorso, vincitore e orario (oggi 28 aprile, Wrc)

Diretta Rally d'Argentina 2018: info streaming video e tv delle special stage previste il 28 aprile 2018. Oggi banco di prova decisiva nella pampas: che farà il leader della Wrc Ogier?.

28 aprile 2018 Michela Colombo

Diretta Rally d'Argentina 2018 (LaPresse, repertorio)

Dopo lo spettacolo offerto ieri, ecco che i riflettori sono tutti ancora sul Rally D’Argentina 2018 anche in questo sabato 28 aprile 2018. La prova albiceleste del mondiale Wrc entra quindi nel vivo e nella giornata di oggi saranno ben 7 le Special Stage da affrontare con la solita forma già vista ieri: le prime tre prove verranno ripetute due volte e nel mezzo al programma è attesa la Prova Super Special di Fernet Branca. In tutto quindi saranno ben 344,99 i km percorsi: stanno di meno di quelli di ieri, ma senza dubbio impegnativi e ben determinati per la classifica del mondiale Wrc. Andiamo quindi subito a vedere come si propone il programma di questo sabato del Rally d’Argentina 2018, avendo già fatto i conti con il solito fuso orario tra Italia e Argentina. Secondo l’orario italiano quindi, avrà inizio alle ore 13.23 la SS9 Tanti-Mataderos a cui farà seguito la SS Los Gigantes-Cuchailla Nevada con poi la SS11 Chucilla Nevada-Rio Pintos. A seguire attesa alle ore 16.30 circa, secondo l’orario italiano, la Super Special Fernet Branca, dopo la quale verranno ripetute le tre SS vissute questo pomeriggio: il Service out è atteso alle ore 5 del mattino.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE L’EVENTO

Segnaliamo che per quanto riguarda le prove speciali in programma oggi, il Rally d’Argentina 2018 non saranno trasmesse in diretta tv e di conseguenza non è prevista nemmeno una diretta streaming video dai canali televisivi italiani. Consigliamo pertanto a tutti gli appassionati di collegarsi al sito ufficiale del mondiale Wrc all’indirizzo www.wcr.com, dove sarà a disposizione il live timing delle prove e tutti gli ultimi aggiornamenti dall’Argentina.

LA CLASSIFICA

Come per la tappa di ieri anche oggi le montagne e le pampas argentine faranno da padrone al Rally d’Argentina 2018: le insidie e il mal tempo quindi sono dietro l’angolo per tutti i protagonisti del Mondiale Wrc. Come abbia visto anche ieri, questo banco di prova potrebbe risultare determinate infatti per la prima parte della stagione mondiale di Rally, visto pure che sta accadendo in classifica alla vigilia. Ecco infatti che il leader incontrastato nei primi 4 appuntamenti della stagione è stato Sebastian Ogier, già campione in carica della Wrc: il francese vanta infatti ben 84 punti avendo vinto tre Rally su 4 (solo decimo in Svezia). Alle sulla spalle la concorrenza è tanta benchè Ogier tenti la fuga già oggi: al secondo gradino del podio troviamo Thierry Neuville con 67 punti con Tanak terzo a quota 45 punti e solo 4 lunghezze di vantaggio su Mikkelsen. A chiudere la top five del mondiale Wrc alla vigilia del Rally d’Argentina 2018 ecco poi l’inglese Kris Meeke, terza nella prova del Messico.

