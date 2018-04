Risultati Serie A/ Classifica aggiornata e diretta gol live score delle partite (35^ giornata, anticipi)

Risultati Serie A: classifica aggiornata e diretta gol live score degli anticipi della 35^ giornata, oggi 28 aprile 2018. Il big match tra Inter e Juventus deciderà lo scudetto?.

28 aprile 2018 Michela Colombo

Risultati Serie A (LaPresse)

Dopo le fatiche e le sorprese delle coppe europee, che al momento vedono impegnata solo la Roma tra i club italiani, ecco che il campionato della Serie A torna sotto i riflettori oggi sabato 28 aprile 2018. Di scena ecco quindi la 35^ giornata della massima serie italiana, che si annuncia rovente visto che i punti messi in palio già oggi per la classifica potrebbero rivelarsi alfine decisivi per la lotta scudetto. In cima alla graduatoria ormai Juventus e Napoli sono distanti appena una lunghezza e gli incontri messi in programma per queso turno potrebbero quindi diventare ago della bilancia in questa lotta. Vedendo ora il programma del turno notiamo che sono solo due gli anticipi previsti, ma molto interessanti. Oggi alle ore 18.00 avrà infatti luogo la sfida tra Roma e Chievo, dove i giallorossi punteranno alla vittoria per difendere la terza piazza ora occupata. Alle ore 20.45 ecco invece il big match della 35^ giornata della Serie A tra Inter e Juventus, dove i nerazzurri di Spalletti potrebbero fare un gran regalo ai campani bloccando la Vecchia Signora, che deve dare risposte dopo il KO con i partenopei nel turno precedente.

LA CLASSIFICA E LA LOTTA SCUDETTO

In attesa però di poter dare la parola al campo per i primi due anticipi della 35^ giornata di campionato andiamo a dare un occhio più da vicino ala classifica della Serie A, così come ci si presenta questa sera. Ecco quindi che al vertice rimane ancora la Juventus di Allegri, ma che dopo il pari e il KO registrato con Crotone e Napoli vanta solo 85 punti. A una sola distanza dalla Vecchia Signora ecco quindi il Napoli che sogna ancora lo scudetto e che domani sarà impegnato con la Fiorentina davvero decisivo. Terzo gradino del podio condiviso: a quota 67 punti troviamo infatti le due squadre della capitale, Roma e Lazio, con solo la differenza reti a vedere in avanti i giallorossi. Ad appena un punto di distacco e quindi con 66 punti e alla quinta piazza ecco poi l’Inter che stasera ha tutto l’interesse a ottenere i tre punti in palio contro la Juventus, specie in ottica Europa. Ferma al sesto gradino ma con ben 11 punti di distacco vediamo ora in classifica l’Atalanta con 55 punti e una lunghezza in più del Milan, ancora settimo. Nella top ten anche Sampdoria e Fiorentina, fermi a quota 51 punti, con il Torino che decimo di punti ne registra 47. Resiste a metà classifica il Genoa con 41 punti, il Bologna (a 39) e il Sassuolo che invece ne ha 37: fermi a 33 Cagliari e Udinese che ora occupano la 14^ e 15 posizione. Pericolosamente vicini alla zona rossa della classifica Chievo e Crotone, con 31 punti a testa, mentre rimangono in pericolo Spal (29 punti), Verona (25^ punti) oltre che in fanalino di coda e già retrocesso Benevento, a quota 17 punti.

RISULTATI SERIE A

Ore 18.00 Roma-Chievo

Ore 20.45 Inter-Juventus

CLASSIFICA SERIE A, 35^ GIORNATA

Juventus 85

Napoli 84

Roma 67

Lazio 67

Inter 66

Atalanta 55

Milan 54

Sampdoria 51

Fiorentina 51

Torino 47

Genoa 41

Bologna 39

Sassuolo 37

Cagliari 33

Udinese 33

Chievo 31

Crotone 31

Spal 29

Verona 25

*Benevento 17

* già retrocesso in Serie B

