Risultati Serie B/ Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite (38^ giornata)

28 aprile 2018 Claudio Franceschini

Risultati Serie B, 38^ giornata (Foto LaPresse)

La 38^ giornata della Serie B 2017-2018 ha preso il via con i due anticipi di venerdì (Venezia Palermo e Bari Entella) e prosegue sabato 28 aprile: ancora una volta non sono previsti posticipi perchè il primo maggio si tornerà in campo per un turno infrasettimanale. Questo significa che tutte le partite del giorno sono in contemporanea, al solito orario delle 15.00: nel dettaglio il calendario ci presenta Ascoli-Perugia, Carpi-Avellino, Cesena-Frosinone, Cittadella-Foggia, Empoli-Novara, Pro Vercelli-Parma, Salernitana-Brescia, Spezia-Cremonese e Ternana-Pescara.

LA CORSA ALLA PROMOZIONE

Empoli ormai in Serie A, questo lascia altre tre quarte a giocarsi la promozione diretta: si tratta di Parma, Palermo e Frosinone. Tecnicamente anche il terzetto Bari-Perugia.Venezia potrebbe accampare qualche pretesa, ma il distacco sembra troppo elevato per pensare a un clamoroso ribaltone. Delle tre di cui sopra, quella che sta meglio è sicuramente il Parma che è riuscito a rompere gli indugi e adesso vola, sperando di poter confermare il secondo posto che vorrebbe dire salire immediatamente in Serie A e completare un meraviglioso triennio fatto di tre promozioni. Il Frosinone ha perso una partita fondamentale: avesse battuto l’Empoli si sarebbe portato in una situazione estremamente favorevole, invece non ha saputo sfruttare le due volte in cui è andato in vantaggio e adesso deve lottare fino alla fine sapendo di non essere più padrone del suo destino. Nei conti avrebbe potuto rientrare il Perugia, che però ha clamorosamente perso il derby contro la Ternana - in casa - facendosi rimontare da 0-2: occasione gettata alle ortiche, e probabilmente il Grifone dovrà semplicemente blindare il suo posto nei playoff che pare ormai cosa fatta.

IN CODA

Un rapido sguardo anche a quello che succede nelle ultime posizioni della classifica: la Pro Vercelli si trova a cinque punti dalla possibilità di giocare i playoff, e ormai è alle ultime battute per provare a evitare la retrocessione diretta. Oggi ospita il Parma, compito davvero difficile; ci spera comunque, così come una Ternana galvanizzata dalla clamorosa vittoria nel derby e impegnato contro un Pescara che è tornato a vincere nel momento più difficile di tutta la stagione. I rossoverdi hanno gli stessi punti dell’Ascoli, e oggi tocca ai marchigiani sfidare il Perugia in una partita da grande ex per Serse Cosmi; in zona playout gravitano in questo momento cinque squadre, con Cesena e Novara che per classifica avulsa sarebbero costretti a giocarlo ma coinvolgono nella lotta anche Avellino e Virtus Entella. Rischia tanto ancora lo stesso Pescara, per non parlare di una Cremonese che per le ultime cinque giornate del campionato si affida ad Andrea Mandorflogie.





RISULTATI SERIE B 2017-2018 (38^ GIORNATA)

ore 15:00 Ascoli-Perugia

ore 15:00 Carpi-Avellino

ore 15:00 Cesena-Frosinone

ore 15:00 Cittadella-Foggia

ore 15:00 Empoli-Novara

ore 15:00 Pro Vercelli-Parma

ore 15:00 Salernitana-Brescia

ore 15:00 Spezia-Cremonese

ore 15:00 Ternana-Piacenza

CLASSIFICA SERIE B

Empoli 76

Parma, Palermo 63

Frosinone 62

Bari, Perugia, Venezia 57

Cittadella 55

Foggia 51

Carpi 49

Spezia 47

Brescia 46

Salernitana 44

Cremonese 43

Pescara 42

Avellino, Entella, Novara 40

Cesena, Ascoli 39

Ternana 37

Pro Vercelli 34

