Risultati Serie C/ Classifica aggiornata, diretta gol live score: il girone A (oggi, 37^ giornata)

Risultati Serie C: classifica aggiornata, diretta gol live score del girone A. Si gioca la 37^ e penultima giornata: il Livorno festeggerà la promozione diretta? (oggi 28 aprile)

28 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Si apre la 37^ giornata del campionato di Serie C, la penultima della stagione regolare. Siamo ormai in dirittura d’arrivo e la notizia principale relativa al programma delle partite è che in ogni girone sarà in vigore la contemporaneità di tutti gli incontri: oggi, sabato 28 aprile, sarà protagonista il girone A e le nove partite di questo gruppo avranno inizio tutte alle ore 16.30. Si tratta di Arezzo-Pisa, Cuneo-Monza, Giana Erminio-Gavorrano, Livorno-Carrarese, Olbia-Viterbese, Pistoiese-Alessandria, Pontedera-Prato, Pro Piacenza-Arzachena e Siena-Piacenza, mentre sarà la Lucchese a dovere osservare oggi la sua giornata di riposo.

LA LOTTA PER LA PROMOZIONE

La classifica parla chiaro: in corsa per il primo posto e dunque per l’unica promozione diretta in Serie B sono rimaste solamente la capolista Livorno con 66 punti e il Siena, che è secondo a quota 64. Matematicamente escluso il Pisa, terzo con 61 punti, perché i nerazzurri dovranno riposare all’ultima giornata e dunque hanno a disposizione solo i tre punti del derby toscano di oggi pomeriggio contro l’Arezzo. Dunque, Livorno oppure Siena: andando a vincere sabato scorso sull’ostico campo dell’Arzachena, i labronici hanno superato un ostacolo che poteva essere molto difficile, ma con due punti di vantaggio ad altrettante giornate dalla fine i giochi non sono ancora fatti. Infatti anche oggi il Livorno avrà una partita non facile, in casa ma contro la Carrarese, che è quarta con 54 punti e naturalmente punta ad ottenere la migliore posizione possibile nella griglia playoff. Discorso simile per il Siena, anch’esso impegnato in casa contro il Piacenza, formazione che in questo momento occupa l’ottavo posto con 48 punti.

PER UN POSTO AI PLAYOFF

Intricatissima è la lotta per un posto nei playoff, che sarà garantito - grazie alla Coppa Italia di Serie C - alle prime undici classificate del girone A. In questo momento, abbiamo ben cinque squadre racchiuse nello spazio di due soli punti: la Lucchese a quota 44 punti, che però oggi riposa, il terzetto formato da Olbia, Pistoiese e Pontedera con 43 punti ed infine la Giana Erminio a quota 42 punti. Di queste, tre andrebbero ai playoff mentre due resterebbero fuori: situazione delicatissima per la Lucchese che oggi inevitabilmente resterà ferma, le sue quattro avversarie giocheranno tutte in casa anche se gli impegni di Olbia e Pistoiese - rispettivamente contro Viterbese ed Alessandria - sono sulla carta più impegnativi di quelli del Pontedera contro il Prato e della Giana Erminio contro il Gavorrano. Viterbese ed Alessandria però sono proprio le due squadre che mercoledì si sono contese la Coppa Italia di Serie C, di questo impegno infrasettimanale potrebbero approfittare Olbia e Pistoiese. La cosa certa è comunque che i verdetti arriveranno solamente sabato prossimo.

RISULTATI SERIE C, 37^ GIORNATA

Ore 16.30

Arezzo-Pisa

Cuneo-Monza

Giana Erminio-Gavorrano

Livorno-Carrarese

Olbia-Viterbese

Pistoiese-Alessandria

Pontedera-Prato

Pro Piacenza-Arzachena

Siena-Piacenza

Riposa: Lucchese

CLASSIFICA SERIE C

Livorno 66

Siena 64

Pisa 61

Carrarese 54

Alessandria 53

Monza, Viterbese 52

Piacenza 48

Lucchese 44

Olbia, Pistoiese, Pontedera 43

Giana 42

Arzachena 38

Pro Piacenza 35

Gavorrano 33

Cuneo 32

Arezzo (-15) 31

Prato 26

