Roma Chievo/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

28 aprile 2018 Claudio Franceschini

Diretta Roma Chievo, Serie A 35^ giornata (Foto LaPresse)

Roma Chievo, che viene diretta dal signor Gianpaolo Calvarese, apre il programma della 35^ giornata della Serie A 2017-2018: si gioca alle ore 18:00 di sabato 28 aprile. I giallorossi hanno la possibilità di avvicinare il pass per la prossima Champions League, ma nel frattempo si preparano al meglio al ritorno della semifinale dove dovranno centrare un’altra impresa per eliminare il Liverpool e volare in finale. Il Chievo ha tanto da perdere: certamente all’Olimpico ci può stare non fare risultato, ma i veneti si trovano in una posizione difficile di classifica e hanno bisogno di raccogliere punti un po’ ovunque, perchè entrano in questa giornata con appena due lunghezze di vantaggio sul terzultimo posto e un trend che si sta facendo sempre peggiore.

Tra il Liverpool e il Liverpool c’è il Chievo, e Eusebio Di Francesco non vuole sottovalutare l’appuntamento: ovviamente i tifosi stanno già sognando un altro ribaltone come quello contro il Barcellona (anche perchè servirà nuovamente un 3-0) ma l’allenatore della Roma sa molto bene che innanzitutto bisogna ufficializzare la partecipazione alla prossima edizione di Champions League, così da avere un’assicurazione importante. Il primo obiettivo rimane quindi il terzo o il quarto posto, e in questo senso bisogna confermare la vittoria sul campo della Spal andando a fare risultato pieno anche contro un Chievo che ha smarrito la via e nel girone di ritorno è stata una delle squadre peggiori per rendimento (due vittorie e appena 10 punti). Quella che poteva essere una salvezza tranquilla si è trasformata in una sofferenza: il Chievo non ha mai vinto ad aprile e in trasferta non lo fa addirittura da fine settembre, inoltre i 53 gol incassati raccontano molto bene di come anche la difesa, di solito fiore all’occhiello di questa squadra, abbia subito una notevole involuzione da cui deriva la situazione di classifica.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA CHIEVO

Sarà ovviamente turnover per Di Francesco: intanto si tornerà a giocare con il 4-3-3, ballottaggio tra Juan Jesus e Fazio mentre a destra ci sarà Bruno Peres, con Jonathan Silva che potrebbe nuovamente essere impiegato a sinistra. Manolas dovrebbe esserci, così come uno tra Strootman e Nainggolan a meno che Di Francesco non decida per Gerson e Lorenzo Pellegrini insieme: potrebbe essere questa la soluzione, in ogni caso spazio a Gonalons da regista. Nel reparto offensivo Schick potrebbe fare la prima punta, sugli esterni sia Cengiz Under che Perotti hanno bisogno di ritrovare fiducia e dunque potrebbero giocare dal primo minuto, ma occhio a El Shaarawy. Nel Chievo sono tutti disponibili, e dunque dentro la formazione migliore: Gaccherini favorito su Birsa per la trequarti, Pucciareli su Meggiorini come partner di Inglese in attacco. Per il resto, difesa davanti a Sorrentino con Tomovic e Bani che dovrebbero essere i due centrali, Cacciatore a destra e Jaroszynski favorito su Gobbi a sinistra; in mezzo si dovrebbe rivedere Lucas Castro, che giocherà da mezzala destra al fianco di Radovanovic, a completare lo schieramento sarà come sempre l’insostituibile Perparim Hetemaj.

QUOTE E PRONOSTICO

E’ chiaramente la Roma la favorita per questa partita: i giallorossi partono con una quota di 1,38 indicata dalla Snai, mentre per la vittoria del Chievo dovrete giocare il segno 2 che ha un valore di 8,50 e dunque ben definisce quale sia la differenza sulla carta tra le due squadre. Naturalmente si può puntare anche sul pareggio, ovvero sul segno X: se le cose dovessero effettivamente andare in questo modo, la vostra vincita con la partita dello stadio Olimpico sarebbe di 4,75 volte la somma che avrete deciso di investire.

