Salernitana Brescia/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Salernitana Brescia info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. All’Arechi si gioca per la 38^ giornata di Serie B (oggi 28 aprile)

28 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Salernitana-Brescia, LaPresse

Salernitana Brescia sarà diretta dall’arbitro Pillitteri; la partita si gioca allo stadio Arechi di Salerno per la 38^ giornata di Serie B oggi, sabato 28 aprile, alle ore 15.00. Salernitana e Brescia sono separate da appena due punti in classifica, con i lombardi a quota 46 contro i 44 punti dei campani. Entrambe sembrano destinate a un tranquillo finale di stagione, ma è sempre bene tenere a bada le squadre che seguono, perché il margine di vantaggio sulla zona calda non è enorme - soprattutto per la Salernitana. Perdere oggi in casa potrebbe dunque segnare una pesante battuta d’arresto per i campani, il cui margini è in effetti di soli quattro punti sulla zona playout e cinque sulla retrocessione diretta. Più tranquillo è il Brescia, ma anche per le Rondinelle sarebbe decisamente importante tornare da Salerno con almeno un punto in tasca.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salernitana Brescia sarà visibile in diretta tv esclusivamente sui canali della televisione satellitare, dal momento che solo Sky detiene i diritti per trasmettere le partite del campionato cadetto. La copertura della partita sarà dunque garantita su Sky Calcio 7, inoltre per gli abbonati sarà possibile seguire la partita dello stadio Arechi anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA BRESCIA

Vediamo quali potrebbero essere le probabili formazioni per la sfida di Salerno. I padroni di casa della Salernitana allenata da Stefano Colantuono dovrebbero proporre il 4-3-3 con Radunovic in porta; difesa a quattro con Casasola a destra, Mantovani e Monaco centrali, Vitale terzino sinistro; a centrocampo Kiyine, Ricci e Zito, mentre il tridente d’attacco sarà formato da Rossi, Bocalon e Rosina. Anche il Brescia di Roberto Biscaglia dovrebbe proporre il 4-3-3: Minelli sarà protetto dalla retroguardia con Coppolaro terzino destro, Gastaldello e Somma centrali, Curcio a sinistra; nel terzetto in mediana ecco Furlan, Tonali e Bisoli; il tridente d’attacco invece potrebbe essere composto da Rivas, Spalek e Torregrossa.

QUOTE E PRONOSTICO

Pronostico favorevole ai padroni di casa per questa partita fra Salernitana e Brescia, almeno secondo le quote che ci vengono proposte in merito dall’agenzia di scommesse sportive Snai: il segno 1 che indica naturalmente una vittoria casalinga della Salernitana infatti pagherebbe 2,35 volte la posta in palio, mentre la quota sale per la vittoria esterna del Brescia, visto che il segno 2 raggiunge la quota di 3,70. Quota intermedia infine per il pareggio: il segno X per la sfida dell’Arechi infatti è proposto a 2,75.

