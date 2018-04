Siena-Piacenza/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Siena Piacenza: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Ultimi assalti al primo posto per i bianconeri nel girone A di Serie C

28 aprile 2018 Fabio Belli

Siena, arriva il Piacenza (foto LaPresse)

Siena-Piacenza, diretta dal signor Viotti di Tivoli, sabato 28 aprile 2018 alle ore 16.30, sarà una delle sfide relative al programma della trentasettesima e penultima giornata del campionato di Serie C. Le speranze di Serie B diretta per il Siena sono ormai appese a un filo. La vittoria interna contro il Cuneo nell'ultimo turno di campionato disputato ha mantenuto i bianconeri a due punti di distanza dalla capolista Livorno, che aveva piazzato però il controsorpasso in vetta nel girone A di Serie C la settimana scorsa, approfittando della sconfitta senese ad Arezzo che potrebbe aver fatto scorrere i titoli di coda anticipatamente nella corsa al primo posto.

Finché c'è speranza, in queste ultime due giornate di campionato, il Siena ci proverà, a partire dalla sfida contro un Piacenza che arriva a giocare allo stadio Franchi galvanizzato dall'ultima vittoria ottenuta nel derby. Due a zero e quarto risultato utile consecutivo che ha permesso ai biancorossi di piazzarsi all'ottavo posto in classifica con quattro punti di vantaggio sulla Lucchese nona (e che in questo turno di campionato riposerà). La qualificazione matematica ai play off è davvero a un passo per la compagine emiliana, che sembra aver ritrovato grande brillantezza in questo finale della regular season.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Non sarà prevista diretta tv dell'incontro, ma gli abbonati al sito elevenesports.it, o coloro che acquisteranno da utenti registrati l'evento singolo sul portale, potranno seguire la diretta streaming video via internet dell'incontro.

PROBABILI FORMAZIONI SIENA PIACENZA

Le probabili formazioni del match che andrà in scena presso lo stadio Artemio Franchi di Siena. I padroni di casa toscani scenderanno in campo con Pane tra i pali, Rondanini impiegato in posizione di terzino destro e Iapichino impiegato in posizione di terzino sinistro, mentre D'Ambrosio e Sbraga giocheranno come centrali di difesa. Terzetto titolare di centrocampo composto da Gerli, Vassallo e Bulevardi, mentre Cruciani sarà il trequartista alle spalle di Neglia e Marotta, titolari nel tandem offensivo. Risponderà il Piacenza con Fumagalli tra i pali, Di Cecco sull'out difensivo di destra e Castellana sull'out difensivo di sinistra, mentre Silva e Bini saranno i centrali della retroguardia. A centrocampo spazio per Della Latta, Corradi e Segre, mentre nel tridente offensivo dei biancorossi partiranno dal primo minuto Corazza, Pesenti e Di Molfetta.

TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente il Siena di Mignani sarà schierato con il 4-3-1-2, mentre il Piacenza di Franzini risponderà con un 4-3-3. Il match d'andata di questo campionato allo stadio Garilli ha fatto registrare una vittoria dei toscani con il punteggio di due a uno, con i gol di Rondanini e Santini che hanno ribaltato l'iniziale vantaggio piacentino messo a segno da Pergreffi. Vittoria piacentina invece nell'ultimo precedente disputato a Siena il 23 ottobre 2016, tre a due con reti decisive biancorosse messe a segno da Matteassi, Cazzamalli e Hraiech.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Queste le quote dei bookmaker per le scommesse sulla partita. Vittoria interna dei toscani quotata 1.75 da William Hill, mentre l'eventuale pareggio viene quotato 3.25 da Eurobet e l'affermazione in trasferta emiliana viene quotata 4.33 da Bet365. Per quanto concerne i gol realizzati nel corso della partita, per Unibet l'over 2.5 e l'under 2.5 vengono quotati rispettivamente 2.20 e 1.58.

© Riproduzione Riservata.