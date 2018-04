Spezia Cremonese/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Spezia Cremonese info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Al Picco in campo per la 38^ giornata di Serie B (oggi 28 aprile)

28 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Spezia Cremonese - LaPresse

Spezia Cremonese sarà diretta dall’arbitro Ros; la partita si gioca oggi, sabato 28 aprile, alle ore 15.00 allo stadio Alberto Picco della città ligure per la 38^ giornata di Serie B. Lo Spezia con 47 punti in classifica ha visto di fatto ormai svanire le speranze di accedere ai playoff - servirebbe un miracolo per riuscirci - ma d’altro canto non dovrebbe correre rischi in ottica salvezza, anche qui salvo sviluppi clamorosi - in questo caso in negativo. Resta comunque la delusione per una stagione sotto le attese, tuttavia la partita sarà importante soprattutto per la Cremonese che, dopo un ottimo girone d’andata, si è completamente bloccata nel ritorno: proprio in settimana la società ha deciso per l’esonero di Attilio Tesser, il cui posto è stato preso da Andrea Mandorlini. Con 43 punti ad oggi i lombardi sarebbero salvi, ma il trend è decisamente preoccupante per la Cremonese, che in queste ultime cinque giornate deve invertire la tendenza se non vuole rovinare tutto quanto di buono aveva fatto vedere nella prima metà della stagione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Spezia Cremonese sarà visibile in diretta tv esclusivamente sui canali della televisione satellitare, dal momento che solo Sky detiene i diritti per trasmettere le partite del campionato cadetto. La copertura della partita sarà dunque garantita su Sky Calcio 1, inoltre per gli abbonati sarà possibile seguire la partita dello stadio Manuzzi anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA CREMONESE

Vediamo ora le probabili formazioni per la partita di oggi al Picco. Lo Spezia di Fabio Gallo dovrebbe proporre il 4-3-1-2: Manfredini in porta; in difesa il terzino destro Lopez, i centrali Giani e Terzi, a sinistra Ceccaroni; a centrocampo eco il terzetto con Ammari, Juande e Pessina, mentre De Francesco agirà da trequartista alle spalle degli attaccanti Marilungo e Granoche. Nella Cremonese debutta Andrea Mandorlini e vedremo se ciò causerà delle novità: per il momento, ipotizziamo un 3-5-1-1 con il portiere Ujkani protetto dalla retroguardia a tre con Arini, Canini e Marconi; nel folto centrocampo a cinque ecco da destra a sinistra Cavion, Cinelli, Renzetti, Cinaglia e Piccolo; Scamacca agirà in attacco, qualche metro dietro alla prima punta Camara.

QUOTE E PRONOSTICO

Pronostico favorevole ai padroni di casa per questa partita fra Spezia e Cremonese, almeno secondo le quote che ci vengono proposte in merito dall’agenzia di scommesse sportive Snai: il segno 1 che indica naturalmente una vittoria casalinga dello Spezia infatti pagherebbe 2,30 volte la posta in palio, mentre la quota è più alta per la vittoria esterna della Cremonese, visto che il segno 2 raggiunge la quota di 3,65. Quota intermedia infine per il pareggio: il segno X per la sfida del Picco infatti è proposto a 2,85.

