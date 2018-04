Ternana Pescara/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Ternana Pescara info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Al Liberati delicata sfida per la 38^ giornata di Serie B (oggi 28 aprile)

28 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Ternana Pescara, Serie B (Foto LaPresse)

Ternana Pescara sarà diretta dall’arbitro Nasca; la partita si gioca oggi, sabato 28 aprile, per la 38^ giornata di Serie B alle ore 15.00 allo stadio Libero Liberati di Terni. La classifica non è certo esaltante per queste due formazioni: 37 punti per la Ternana, 42 per il Pescara. Quello che i numeri non dicono è che in questo momento sono gli umbri a stare meglio e, nonostante siano penultimi, nelle ultime settimane le speranze di salvezza per la Ternana sono tornate a crescere, anche perché nella lotta salvezza un attacco da 58 gol è un lusso che nessun altro ha. La Ternana dunque ci crede, mentre il Pescara deve evitare di farsi inguaiare: se gli abruzzesi oggi tornassero a casa con una sconfitta, sarebbero definitivamente coinvolti nella lotta per non retrocedere. D’altro canto, una vittoria potrebbe essere un passo avanti fondamentale: la partita di oggi sarà dunque un crocevia di enorme importanza per entrambe le squadre.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ternana Pescara sarà visibile in diretta tv esclusivamente sui canali della televisione satellitare, dal momento che solo Sky detiene i diritti per trasmettere le partite del campionato cadetto. La copertura della partita sarà dunque garantita su Sky Calcio 9, inoltre per gli abbonati sarà possibile seguire la partita dello stadio Liberati anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA PESCARA

Vediamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per Ternana Pescara. I padroni di casa di Luigi De Canio potrebbero proporre un 3-5-1-1 con Sala fra i pali; retroguardia a tre composta da Gasparetto, Signorini e Valjent; Defendi esterno destro, nel cuore della mediana Statella, Paolucci e Signori, mentre sulla fascia sinistra agirà Tremolada; Carretta sarà il trequartista alle spalle del centravanti, lo scatenato Montalto. Il Pescara di Giuseppe Pillon dovrebbe invece replicare con il modulo 4-3-3: in porta Fiorillo; Mazzotta terzino destro, difensori centrali Perrotta e Fornasier, a sinistra Balzano; nel terzetto di centrocampo Machin, Brugman e Valzania; tridente d’attacco formato invece da Mancuso, Pettinari e Falco.

QUOTE E PRONOSTICO

Pronostico favorevole ai padroni di casa per questa partita fra Ternana e Pescara, almeno secondo le quote che ci vengono proposte in merito dall’agenzia di scommesse sportive Snai: il segno 1 che indica naturalmente una vittoria casalinga della Ternana infatti pagherebbe 2,10 volte la posta in palio, mentre la quota certamente sale per la vittoria esterna del Pescara, visto che il segno 2 raggiunge la quota di 3,50. Quota intermedia infine per il pareggio: il segno X per la sfida del Liberati infatti è proposto a 3,30.

