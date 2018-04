Torino Milan Primavera/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Torino Milan Primavera: info tv e streaming video del match della 27^ giornata. A meno di un mese dalla finale di Coppa Italia, i due club si ritrovano faccia a faccia.

28 aprile 2018 Michela Colombo

Diretta Torino Milan Primavera (LaPresse)

Torino Milan Primavera, diretta dall’arbitro Giovanni Nicoletti, è la partita in programma oggi 28 aprile 2018: fischio d’inizio del match della 27^ giornata del campionato giovanile già programmato per le ore 13.00. A meno di un mese dalla finale della Coppa Italia Primavera vinta dai granata, Torino e Milan tornano in campo ma questa volta lo fanno per la giornata regolare e la sfida non potrebbe che essere più attesa. I piemontesi, padroni di casa infatti vantano un ottimo stato di forma e arrivano al turno registrando però solo la settima piazza in classifica. Discorso inverso per i rossoneri i quali hanno rimediato ben tre KO negli ultimi cinque match disputati: il Milan però è sesto in graduatoria e vanta due punti di vantaggio sugli avversari della 27^ giornata del primo campionato di categoria.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la partita fra Torino e Milan Primavera, valida per la 27^ giornata del Campionato Primavera 1, sarà visibile in diretta tv gratuitamente su Sportitalia, che trasmetterà in chiaro (ma anche sulla piattaforma satellitare Sky per gli abbonati) il match. Vi ricordiamo inoltre la possibilità di seguire la sfida anche se non potrete mettervi davanti a un televisore all’ora di Torino-Milan Primavera: basterà collegarvi all’indirizzo Sportitalia.com, e trovare la sezione dedicata alla diretta streaming video del canale sportivo.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO MILAN

Dando ora un occhio alle probabili formazioni del match, vediamo che il tecnico granata Coppitelli non dovrebbe fare a meno del 4-4-2 visto in campo nelle ultime occasioni. Ecco quindi che in difesa dovremmo vedere il quartetto con Fiordaliso, Bianchi, Fenigra e Gilli, benché Samake scalpiti dalla panchina: spazio a Coppola tra i pali. Per la mediana pochi i dubbi: al centro troveremo la coppia D’Alena-Adopo con Kane e Borello sul lati: attenzione però all’ivoriano, diffidato. Per l’attacco vedremo ancora la coppia Butic-Bianchi con Panaioli primo ad agire al bisogno dalla panchina.

Sarà invece 4-3-3 per la probabile formazione del Milan Primavera, dove Lupi, in vista di un match così importante non vorrà rinunciare ai propri titolari, benchè sia stato concesso loro poco riposo dopo il match con la Roma (vinto per 5-2). Ecco quindi Guarnone tra i pali con di fronte sè il reparto completato da Campeol e Bellodi, Gabbia e Bellanova. Per la mediana non mancherà El Hilali, con Pobedga e Bargiel. Pochi dubbi anche in attacco per il diavolo con Tsadjout prima punta, Dias e Forte.

