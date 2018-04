Akragas-Fondi/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Akragas Fondi: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Scontro di fondo classifica nel girone C di Serie C

29 aprile 2018 Stefano Belli

Akragas, ultima in casa contro il Fondi (foto LaPresse)

Akragas-Fondi, diretta dal signor Feliciani di Teramo, domenica 29 aprile 2018 alle ore 17.30, sarà una delle sfide relative al programma della trentasettesima e penultima giornata del campionato di Serie C. La sfida sarà praticamente senza obiettivi di classifica. Da tempo rassegnato alla retrocessione diretta l'Akragas, solo a fondo classifica con soli 6 punti, a causa della penalizzazione di 9 punti subita in corso d'opera per irregolarità amministrative. Penultimo e staccao di cinque punti dalla Paganese terzultima il Fondi, già matematicamente costretto a giocarsi il play out per restare tra i professionisti, ma praticamente già certo di giocare lo spareggio anche da una posizione di svantaggio. L'ultima sconfitta di Reggio Calabria ha messo in luce una formazione siciliana ormai senza stimoli, inevitabile considerando quanti problemi l'Akagas ha dovuto affrontare in questa stagione, dentro e fuori dal campo.

Il Fondi, pareggiando in casa contro il Catanzaro nell'ultimo turno di campionato disputato, ha perlomeno dato un segnale di forza agonistica per dimostrare di volersi giocare la salvezza nella post season al meglio delle proprie possibilità. Certo, sarà complicato, ma l'arrivo di Pasquale Luiso in panchina è stata l'ultima carta giocata dal club laziale per provare a scuotere una situazione che comunque, con il play out da giocare, offre ancora margini di recupero per i rossoblu.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Non sarà prevista diretta tv dell'incontro, ma gli abbonati al sito elevenesports.it, o coloro che acquisteranno da utenti registrati l'evento singolo sul portale, potranno seguire la diretta streaming video via internet dell'incontro.

PROBABILI FORMAZIONI AKRAGAS FONDI

Le probabili formazioni del match che andrà in scena presso lo stadio De Simone di Siracusa. I padroni di casa dell'Akragas scenderanno in campo con Lo Monaco tra i pali e Caternicchia, Ioio e Pisani titolari nella difesa a tre. A centrocampo al fianco dello sloveno Zibert si muoveranno Sanseverino e Navas, mentre Petrucci sarà l'esterno di fascia destra e Pastore l'esterno di fascia sinistra. In attacco, spazio alla coppia composta da Calogero e dal guineano Camara. Risponderà il Fondi con l'albanese Elezaj a difesa della porta, Galasso schierato in posizione di terzino destro e Polverini schierato in posizione di terzino sinistro, con Paparusso e Mangraviti centrali della retroguardia. A centrocampo, spazio al terzetto titolare composto da De Martino, Quaini e Mastropietro, mentre nel tridente offensivo partiranno dal primo minuto Corvia, Ciotola e Addessi.

TATTICA E PRECEDENTI

I moduli tattici a confronto saranno il 3-5-2 dell'Akragas di Vullo ed il 4-3-3 del Fondi di Luiso. Il match d'andata di questo campionato allo stadio Purificato di Fondi ha fatto registrare una rotonda vittoria con il punteggio di tre a zero per i padroni di casa, in gol con una doppietta di Corvia e una rete di Corticchia. Ultimo precedente tra le due squadre in casa dell'Akragas datato 28 gennaio 2017, il match finì con un pari per due a due: siciliani in vantaggio con Genny Russo, i pontini ribaltarono la situazione con una doppietta di Calderini, ma al novantasettesimo minuto fu Sicurella a siglare il definitivo pareggio.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Queste le quote dei bookmaker per le scommesse sulla partita. Vittoria interna dei siciliani quotata 12.00 da Eurobet, mentre l'eventuale pareggio viene quotato 6.50 da Starvegas e l'affermazione in trasferta fondana viene quotata 1.18 da Bet365. Per quanto concerne i gol realizzati nel corso della partita, per Unibet l'over 2.5 e l'under 2.5 vengono quotati rispettivamente 1.65 e 2.10.

© Riproduzione Riservata.