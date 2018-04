Atalanta Genoa/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Atalanta Genoa, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Il Grifone arriva del tutto tranquillo a sfidare la Dea, che vuole tornare in Europa

29 aprile 2018 Claudio Franceschini

Diretta Atalanta Genoa, Serie A 35^ giornata (Foto LaPresse)

Atalanta Genoa verrà diretta dal signor Michael Fabbri: si gioca alle ore 15:00 di domenica 29 aprile ed è una delle partite valide per la 35^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018. Una partita che ha valore esclusivamente per la Dea: a caccia dell’Europa League per il secondo anno consecutivo, la squadra bergamasca può sfruttare il secondo turno casalingo consecutivo per vincere ancora, tenere alle spalle il Milan e allungare sul resto della concorrenza. Dopo aver battuto il Verona nell’ultimo Monday Night il Genoa si è salvato, ora proverà a chiudere nel migliore dei modi ma chiaramente, avendo centrato l’obiettivo principale, il Grifone si può permettere di giocare le ultime partite senza particolari tensioni, cosa che per l’Atalanta potrebbe paradossalmente essere un problema in più.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Atalanta Genoa viene trasmessa in diretta tv per chi è in possesso di un abbonamento a una delle due televisioni a pagamento: in questo caso i canali sono Sky Calcio 2 (codice d’acquisto 414501 in caso non siate abbonati al pacchetto Calcio) oppure Premium Calcio 2 e Premium Calcio 2 HD, ma in entrambi i casi qualora non ci fosse a disposizione un televisore si potrà assistere alla sfida anche in mobilità, visto che le applicazioni Sky Go e Premium Play forniscono la possibilità di diretta streaming video senza costi aggiuntivi, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

I RISULATI E I PRECEDENTI

Due vittorie consecutive per l’Atalanta, ma soprattutto cinque nelle ultime otto partite con un bottino di 17 punti: la Dea non perde da inizio aprile, sconfitta in casa nel recupero contro la Sampdoria, e nel girone di ritorno ha ottenuto 28 punti che sono già più dell’intero bottino raccolto nel girone di andata. Un’Atalanta che ha saputo rompere gli indugi, e che di conseguenza adesso sogna in grande; è una partita sempre speciale per Gian Piero Gasperini, perchè è stato lui a portare il Genoa in Serie A dopo dieci anni ed è stato lui a condurlo per mano in Europa, il popolo rossoblu lo ama ancora ma oggi è riconoscente anche e soprattutto a Davide Ballardini, allenatore che è stato capace di cambiare totalmente la marcia della squadra e portarla a una salvezza anticipata che dopo quanto si era visto all’andata non era forse nei piani. Due vittorie nelle ultime sette giornate, ma affermazioni importanti su Crotone e Verona e cioè due concorrenti dirette; a Bergamo la squadra giocherà per provare a migliorare la propria classifica.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA GENOA

L’Atalanta deve ancora rinunciare a Spinazzola e Ilicic, ma Gosens sta garantendo un buon rendimento a sinistra e dunque sarà lui a giocare titolare, con Hateboer che dovrebbe rientrare nella formazione titolare insieme ad Andrea Masiello, che dunque completerà la difesa a tre davanti a Etrit Berisha e comandata da Caldara, con Toloi che dovrebbe sistemarsi sul centrodestra. In mezzo al campo non si cambia: De Roon fa il centrale insieme a Freuler e Cristante continua a essere impiegato come trequartista, si va anche verso la conferma di Musa Barrow come prima punta al fianco del Papu Gomez, dunque nuova panchina per Petagna. Genoa con problemi in difesa: fuori Izzo e Spolli, dunque i titolari saranno Biraschi e Zukanovic che faranno compagnia a Rossettini, ovviamente con in porta Perin. Luca Rigoni e Bertolacci favoriti per agire in mezzo al campo insieme a Hiljemark, che sarà impiegato come mezzala sinistra; in questo caso ci sarà tanta capacità d inserirsi negli spazi, che dovranno essere bravi a creare anche Diego Laxalt e Lazovic impiegati come esterni. Davanti, insieme a Lapadula potrebbe nuovamente giocare Ivan Medeiros, che è favorito su Pandev e Galabinov.

QUOTE E PRONOSTICO

E’ quasi incredibile notare come nel pronostico di questa partita l’Atalanta sia in vantaggio netto: secondo le previsioni dell’agenzia di scommesse Snai infatti la Dea ha una quota di 1,30 sulla sua vittoria, mentre per quanto riguarda l’affermazione esterna del Genoa siamo a 11,00 ed è questo valore che in particolare stupisce. Non altissima la quota per il pareggio, ma lo è confrontata con le altre partite e quanto succede in generale: scommettendo sul segno X il vostro guadagno sarebbe di 5,00 volte la somma che avrete deciso di investire.

