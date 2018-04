Benevento Udinese/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Benevento Udinese, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Gli stregoni già retrocessi ospitano i friulani, esordio per Igor Tudor

29 aprile 2018 Claudio Franceschini

Diretta Benevento Udinese, Serie A 35^ giornata (Foto LaPresse)

Benevento Udinese, allo stadio Vigorito, è diretta dal signor Fabio Maresca: alle ore 15:00 di domenica 29 aprile questa partita è valida per la 35^ giornata della Serie A 2017-2018. Con quattro giornate di anticipo gli stregoni hanno salutato il massimo campionato: la prima partecipazione di sempre non si può dire positiva ma ha avuto ottimi momenti, e oggi la squadra di Roberto De Zerbi proverà a centrare un altro contro un’avversaria che ha perso le undici ultime partite e per la seconda volta in questa stagione ha cambiato allenatore, trovandosi pericolosamente vicina alla zona retrocessione e rischiando davvero un clamoroso scivolone dopo aver anche sognato di poter rientrare nella lotta per andare a giocare le coppe europee il prossimo anno.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Benevento Udinese viene trasmessa in diretta tv per chi è in possesso di un abbonamento alla televisione satellitare a pagamento: in questo caso il canale sul quale andare è Sky Calcio 4 (codice d’acquisto 414512 in caso non siate abbonati al pacchetto Calcio), ma ovviamente come sempre, qualora non ci fosse a disposizione un televisore si potrà assistere alla sfida anche in mobilità, visto che l’applicazione Sky Go fornisce la possibilità di diretta streaming video senza costi aggiuntivi, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

I RISULTATI E I PRECEDENTI

Retrocessione matematica nella giornata della vittoria a San Siro: quasi una beffa per un Benevento che forse si sarebbe salvato se avesse giocato così da subito. Il girone di andata invece è stato un disastro; con De Zerbi qualcosa è migliorata ma non a sufficienza, e così adesso i campani tornano in Serie B ma sapendo di poterlo fare a testa alta, avendo onorato sempre il loro campionato anche se il valore della squadra si è confermato non all’altezza di questo torneo. Le ultime quattro giornate saranno utilizzate per iniziare a costruire un’annata puntata sul ritorno immediato al piano di sopra; l’Udinese non può ragionare a lungo termine perchè la clamorosa striscia negativa l’ha messa in una posizione difficile. Massimo Oddo aveva iniziato alla grande ma ha chiuso malissimo la sua esperienza: il nuovo allenatore è Igor Tudor, sette anni con la maglia della Juventus più un prestito nel Siena e in passato anche sulla panchina di Hajduk Spalato e Galatasaray. Il croato ha promesso la salvezza: non sarà facile, l’Udinese in questo momento ha solo 4 punti di vantaggio sulla terzultima in classifica ed è anche in crisi psicologicamente parlando.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO UDINESE

Non ci sarà Diabate, e dunque in attacco giocherà Brignola in un 4-3-3 nel quale il giovane affiancherà Iemmello insieme a D’Alessandro. A centrocampo nella formazione del Benevento troveranno spazio Cataldi e Nicolas Viola insieme a Sandro, che si è preso la fascia di capitano da quando è arrivato; un terzetto di qualità ma anche quantità, che dovrà proteggere una difesa nella quale Djimsiti e Tosca agiranno da centrali davanti a Puggioni, con Sagna e Gaetano Letizia che invece sono favoriti per fare i laterali bassi. La prima Udinese di Tudor non potrà contare su Jankto, squalificato: si pensa alla difesa a tre senza cambiare troppo, Stryger Larsen e Samir a supportare Danilo mentre avanzeranno la loro posizione Widmer e Alì Adnan favoriti per giocare come laterali. In mezzo al campo non dovrebbero esserci troppe modifiche: Behrami e Barak saranno i due interni che daranno una mano a Fofana, che dovrebbe occuparsi della cabina di regia. A formare il reparto avanzato non si può prescindere da Lasagna, al suo fianco il prescelto dovrebbe essere Maxi Lopez.

QUOTE E PRONOSTICO

Il Benevento lascia campo all’Udinese nei pronostici forniti dall’agenzia di scommesse Snai: notiamo infatti come la quota sul segno 1, che accompagna la vittoria degli stregoni, sia più alta rispetto a quella posta sul segno 2 per il successo esterno dell’Udinese. Parliamo rispettivamente di 3,65 e 2,00: certamente non una differenza netta, ma sono i friulani che partono con i favori sulla carta. Scommettendo sul segno X che, come sempre, identifica il pareggio il vostro guadagno su questa partita di Serie A sarebbe di 3,55 volte la somma che avrete deciso di investire.

