Bisceglie Casertana/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Bisceglie Casertana: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. I campani vogliono proseguire nel loro grande momento

29 aprile 2018 Stefano Belli

Casertana, trasferta a Bisceglie (foto LaPresse)

Bisceglie-Casertana, diretta dal signor Capone di Palermo, domenica 29 aprile 2018 alle ore 17.30, sarà una delle sfide relative al programma della trentasettesima e penultima giornata del campionato di Serie C. L'ultimo pareggio in casa del Siracusa ha permesso al Bisceglie di festeggiare la matematica salvezza, con sette punti di vantaggio sulla Paganese terzultima a due giornate dalla fine del campionato. Un traguardo importante per i nerazzurri neopromossi, che dopo aver ritrovato il professionismo dopo vent'anni sono riusciti a disputare un campionato più che dignitoso, dando a lungo l'impressione di potersi anche giocare un posto per i play off. Poi il calo finale che ha fatto comprendere come per i pugliesi la salvezza diretta fosse in ogni caso un obiettivo più che soddisfacente.

Dall'altra parte, i play off sono ormai l'obiettivo dichiarato di una Casertana in costante crescita, e che nell'ultima partita di campionato disputata si è tolta anche lo sfizio di battere in un acceso derby campano una Juve Stabia tra le squadre più in forma del campionato. Casertana ora ottava con due punti di vantaggio su Virtus Francavilla e Sicula Leonzio: la prospettiva di potersi qualificare per la post season è più che mai concreta per il Falchetti, che vedono il Monopoli quinto lontano sole due lunghezze e potrebbero dunque migliorare ulteriormente il loro piazzamento.

SREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Non sarà prevista diretta tv dell'incontro, ma gli abbonati al sito elevenesports.it, o coloro che acquisteranno da utenti registrati l'evento singolo sul portale, potranno seguire la diretta streaming video via internet dell'incontro.

PROBABILI FORMAZIONI BISCEGLIE CASERTANA

Le probabili formazioni del match che andrà in scena presso lo stadio Gustavo Ventura di Bisceglie. I padroni di casa pugliesi scenderanno in campo con Crispino in porta e Petta, Delvino e il senegalese Diallo schierati titolari nella difesa a tre. Il brasiliano Dentello Azzi sarà chiamato a presidiare la fascia destra, mentre il francese Giron si muoverà sul lato opposto del campo. A centrocampo, spazio al croato Vrdoljak affiancato da Prezioso e da Risolo. In avanti mancherà D'Ursi, espulso nell'ultima trasferta di Siracusa. Al fianco dell'altro francese Ayina, sarà schierato l'attaccante croato Jovanovic. Risponderà la Casertana con Forte in porta e una difesa a tre con il ceko Polak, Lorenzini e Pinna schierati dal primo minuto. Finizio coprirà la corsia laterale di destra e Meola la corsia laterale di sinistra, mentre al centro della mediana giocheranno De Rose, D'Anna e Santoro. In attacco, confermato il tandem formato da Turchetta e dall'argentino Alfageme.

TATTICA E PRECEDENTI

Il confronto tattico vedrà i due allenatori scegliere moduli speculari, 3-5-2 sia per il Bisceglie allenato da Gianfranco Mancini, sia per la Casertana allenata da D'Angelo. Il Bisceglie ha vinto allo stadio Pinto di Caserta il match d'andata di questo campionato, uno a zero con rete decisiva messa a segno da Jovanovic su calcio di rigore. Si tratta dell'unico precedente recente tra le due squadre, col Bisceglie tornato solo quest'anno tra i professionisti dopo un'assenza ventennale.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Queste le quote dei bookmaker per le scommesse sulla partita. Vittoria interna dei pugliesi quotata 2.75 da Eurobet, mentre l'eventuale pareggio viene quotato 2.62 da William Hill e l'affermazione in trasferta campana viene quotata 2.79 da Bet365. Per quanto concerne i gol realizzati nel corso della partita, per Unibet l'over 2.5 e l'under 2.5 vengono quotati rispettivamente 2.20 e 1.58.

