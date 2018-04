Bologna Milan/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Bologna Milan, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Felsinei ormai salvi, i rossoneri rischiano di perdere la presa sull'Europa League

29 aprile 2018 Claudio Franceschini

Diretta Bologna Milan, Serie A 35^ giornata (Foto LaPresse)

Bologna Milan, che è diretta dal signor Piero Giacomelli, va in scena alle ore 15:00 di domenica 29 aprile come partita che rientra nel programma della 35^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018. Felsinei salvi, e dunque senza troppe motivazioni per questa sfida se non quelle di provare a migliorare la loro posizione in classifica chiudendo in bellezza una stagione positiva ma senza troppi sussulti; il Milan invece rischia addirittura di rimanere fuori dall’Europa League, un’eventualità che sembrava essere stata scartata dal grande rush nel girone di ritorno e che invece è tornata a essere una possibilità, visti gli ultimi risultati. Dunque è la squadra di Gennaro Gattuso che ha maggiormente bisogno della vittoria, e questa differente urgenza potrebbe essere determinante nell’esito dello stadio Dall’Ara.

BOLOGNA MILAN, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Bologna Milan viene trasmessa in diretta tv per chi è in possesso di un abbonamento alla televisione satellitare o al digitale terrestre a pagamento: i canali su cui andare sono Sky Calcio 1 (codice d’acquisto 414523 in caso non siate abbonati al pacchetto Calcio) oppure Premium Sport 2 e Premium Calcio 1 HD, ma ovviamente come sempre, qualora non ci fosse a disposizione un televisore si potrà assistere alla sfida anche in mobilità, visto che le applicazioni Sky Go e Premium Play forniscono la possibilità di diretta streaming video senza costi aggiuntivi, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

RISULTATI E PRECEDENTI

La vittoria contro il Chievo, ottava vittoria in un periodo di undici partite senza sconfitte, aveva portato il Milan a ridosso del quarto posto, con tutte le possibilità di mettere le mani sulla qualificazione in Champions League; era il 18 marzo e da allora i rossoneri non sono più riusciti a vincere, ottenendo soltanto tre punti in cinque partite e segnando tre gol. Se la sconfitta contro la Juventus ci poteva stare (anche per come è arrivata), la squadra ha anche pareggiato a San Siro contro il Sassuolo e ha toccato lo scorso sabato il punto più basso della stagione, perdendo in casa contro il Benevento e concedendo dunque altri punti ai campani dopo il pareggio dell’andata. La disfatta ha evidenziato tutti i limiti del gruppo, che aveva raccolto tanto entusiasmo con Gennaro Gattuso ma non è stato in grado di confermarsi, dando ragione a chi pensava che questo Milan non fosse stato costruito nel migliore dei modi. Oggi se non altro si possono mettere le mani sull’Europa League, ultimo obiettivo rimasto: si deve però battere un Bologna che nonostante tutto rimane una squadra di qualità e con orgoglio anche senza aver fatto il salto di qualità, e guidata da un Roberto Donadoni che tiene in particolar modo a fare bella figura contro una società che gli ha dato tutto quando era un calciatore, e al quale lui ha dato tutto.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA MILAN

Il Bologna dovrà fare a meno di Destro e Pulgar, che non stanno benissimo: in attacco allora giocheranno ancora Verdi e Palacio, in linea a “chiudere” il 3-5-2 impostato da Donadoni. A centrocampo invece dovrebbe esserci spazio per Nagy, che si occuperà della cabina di regia avendo come supporto Andrea Poli (altro ex della partita) e Dzemaili; importante anche il lavoro degli esterni, scelta più offensiva a destra con Federico Di Francesco mentre dall’altra parte agirà senza novità Masina. A protezione di Mirante dovrebbero esserci ancora Giancarlo Gonzalez e De Maio, sempre out Helander e allora a completare il terzetto arretrato sarà Simone Romagnoli. Nel Milan out anche Lucas Biglia, ma dovrebbe invece recuperare Calhanoglu: il turco dunque si riprende la maglia di esterno sinistro nel tridente (con Suso e Cutrone), dovesse partire dalla panchina potrebbe esserci spazio per Borini o per Kalinic, con Cutrone laterale. Al posto di Biglia, che potrebbe esserci per la finale di Coppa Italia, giocherà il sostituto naturale Montolivo; Kessie e Bonaventura come sempre gli interni, mentre in difesa mancherà ancora Alessio Romagnoli e dunque ci sarà Cristian Zapata al fianco di Bonucci, con Calabria e Ricardo Rodriguez a fungere da terzini.

QUOTE E PRONOSTICO

Il Milan viene chiaramente considerato favorito al Dall’Ara: l’agenzia di scommesse Snai ha fornito le quote per questa partita e ci dice che il segno 2 posto sulla vittoria dei rossoneri vale 1,75 contro la quota di 4,75 che accompagna il segno 1 da giocare per il successo interno del Bologna. Per scommettere sull’eventualità del pareggio bisognerà giocare il segno X e, se le cose dovessero andare in questo modo, la vostra vincita su questa partita di Serie A sarebbe di 3,65 volte la cifra che avrete deciso di investire.

