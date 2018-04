Chievo, Maran esonerato/ Manca solo l’ufficialità: al suo posto D’Anna allenatore della Primavera

Chievo, Rolando Maran esonerato: al suo posto sulla panchina l'allenatore della Primavera gialloblu Lorenzo D'Anna. Manca solo l'ufficialità da parte del club.

29 aprile 2018 Michela Colombo

Rolando Maran (LaPresse)

La notizia arriva a poche ora dalla sconfitta per 4-1 subita ieri contro la Roma: Rolando Maran è stato esonerato dalla panchina del Chievo. Il tecnico di Trento chiude qui la sua esperienza in gialloblu, anche se manca ancora l’ufficialità tramite i principali mezzi di infornato del club clivense. Pare comunque che sia questione di poco, anzi pochissimo: la società ha infatti già deciso di affidare la squadra maggiore a Lorenzo D’Anna, già tecnico del primavera. Fatale per Maran l’ultimo KO con la Roma: il 4-1 subito ieri all’Olimpico è stato troppo per una squadra come il Chievo che è ancora in lotta per la salvezza. Certo facendo riferimento alla partita di ieri c’erano delle attenuanti: i giallorossi sono in semifinale di Champions league e al momento registrano 41 punti in più nella classifica della Serie A. Eppure la dirigenza del Chievo ha deciso per l’esonero ad appena pochissimi turni dal termine della stagione: la speranza è che tale mossa violenta possa finalmente dare la scossa giusta alla squadra. Da non sottovalutare però che nel prossimo turno del campionato il Chievo affronterà il Crotone, diretto rivale per la salvezza: sarà stata la mossa giusta in vita di tale appuntamento così delicato?

L’AVVENTURA A VERONA

Di certo l’esonero di Rolando Maran sarà un duro colpo per i tifosi del Chievo, visto poi il lungo percorso che il tecnico di Trento ha fatto con i colori gialloblu. L’allenatore classe 1963 infatti era arrivato a occupare la pacchiano della squadra clivense nel ottobre del 2014, dopo aver registrato in carriera esperienze importanti con Bari, Triestina, Vicenza Varese e Catania. Allora Maran era arrivato a prender il posto di Eugenio Corini: potato il club alla salvezza con 5 giornate di anticipo, la dirigenza lo aveva confermato per i prossimi tre anni (con opzione per altri due). Per lui quindi il bilancio racconta di ben 148 panchine con i gialloblu per una media punti registrata sul 1.16, ma sopratutto due stagioni molto importanti. Ricordiamo infatti che nel 2016 il Chievo aveva raggiunto il nono posto in classifica, e l’anno dopo aveva trovato una comoda salvezza, chiudendo la stagione con 43 punti e la 14^ piazza davanti a Bologna e Genoa. Evidentemente per la dirigenza del Chievo era giunto il momento di cambiare, ma il tempismo, come abbiamo detto prima, potrebbe non rivelarsi dei migliori.

