Conegliano Novara/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (gara 4 finale scudetto Serie A1)

Diretta Conegliano Novara: info streaming video e tv. Si accende oggi la fondamentale gara 4 della finale scudetto che potrebbe regalare alle pantere il titolo italiano.

29 aprile 2018 Michela Colombo

La formazione di Conegliano (da twitter ufficiale)

Conegliano Novara, diretta dagli arbitri Fabrizio Saltalippi e Simone Santi, è la partita di volley femminile in programma oggi 29 aprile 2018: fischio d’inizio fissato alle ore 18.00 per la sfida valida come gara 4 della tanto accesa finale scudetto della Serie A1 femminile. Questa sera al Pala Verde potrebbero essere le pantere a festeggiare: proprio l’Imoco infatti sta conducendo la serie dei play off che mette in palio il titolo italiano per 2-1: un successo e il trofeo è delle ragazze di Santarelli, un KO e le campionesse in carica di Novara torna a sperare. Vediamo bene che il clima alla vigilia del fischio d’inizio è ben rovente, vista la posta in palio davvero altissima.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo che anche questa attesa gara 4 della finale play off tra Conegliano e Novara, attesa per le ore 18.00, sarà visibile in diretta tv sulla tv di stato. Appuntamento al canale rai sport + al numero 57 del telecomando del digitale terrestre: diretta video streaming tramite il servizio gratuito raiplay.it.

CHE E’ SUCCESSO IN GARA 3

Ovviamente per comprendere ben la tensione che percorre i due spogliatoi alla vigilia della partita di questa sera tra Conegliano e Novara occorre saper che è successo in gara 3. La sfida infatti è stata vinta della pantere con un pesante 3-0, risultato che ha lanciato la squadra di Santarelli verso il titolo italiano, oggi in palio. In tale occasione però la prestazione messa in campo dalle gialloblu non è stata sempre impeccabile ma va dato comunque onore al bell’approccio messo in campo da tutte le ragazze specie dopo il brutto infortunio in campo occorso a Raphaela Folie nel secondo set. Per Conegliano l’accaduto è stato un bello shock ma le venete hanno saputo mostrare grande cuore, battendo quindi le piemontesi con dei sonori 12-25, 19-25 e 19-25. Davvero deludente di contro la prestazione di Novara, mai davvero in partita e colpevole di alcuni erroracci sui fondamentali davvero banali. In gara 3 la prova della squadra di Barbolini non è stata proprio all’altezza della fama dell’Igor e ora per Novara il cammino verso il titolo italiano è ben arduo. Ci attendiamo quindi davvero molto di più dalle azzurre questa sera, pure in un campo ostile come è il Pala Verde.

