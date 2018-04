Crotone Sassuolo/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

29 aprile 2018 Claudio Franceschini

Diretta Crotone Sassuolo, Serie A 35^ giornata (Foto LaPresse)

Crotone Sassuolo è la partita che, diretta dal signor Antonio Damato e in programma domenica 29 aprile alle ore 12:30, rappresenta il lunch match nella 35^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018. Una sfida davvero interessante e delicata: forse i neroverdi si sono definitivamente tolti dai guai con gli ultimi risultati positivi che hanno ampliato il distacco dal terzultimo posto, mentre il Crotone deve fare gli ultimi sforzi per archiviare la seconda salvezza consecutiva, sicuramente meno pazzesca di quella del 2017 ma importante allo stesso modo, anche perchè da dietro ci sono Spal e Verona che continuano a premere e dunque bisogna quanto prima trovare i punti necessari. Inutile dire che per gli squali la partita di oggi rappresenta una grande occasione per fare finalmente quel passo in più.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Crotone Sassuolo viene trasmessa in diretta tv in esclusiva per i soli possessori di un abbonamento alla televisione satellitare: in questo caso i canali sono Sky Super Calcio e Sky Calcio 1 (codice d’acquisto 414534 in caso non siate abbonati al pacchetto Calcio), e chiaramente qualora non ci fosse a disposizione un televisore si potrà assistere alla sfida anche in mobilità, visto che l’applicazione Sky Go fornisce la possibilità di diretta streaming video senza costi aggiuntivi, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

I RISULTATI E I PRECEDENTI

Come detto, forse per il Sassuolo la salvezza è stata archiviata: due vittorie consecutive, una serie positiva che dura da otto partite tre delle quali vinte (due in trasferta) riuscendo a fermare anche Napoli e Milan oltre a battere la Fiorentina. Il giocatore simbolo di questa striscia è Matteo Politano, ma è tutto il gruppo che è riuscito a fare il salto di qualità rispetto a un girone di andata davvero complicato; adesso bisogna archiviare e ufficializzare la pratica, ma gli 8 punti di vantaggio sul terzultimo posto sono un dato piuttosto confortante quando mancano cinque giornate al termine del campionato. Anche il Crotone sta marciando: nel girone di ritorno ha fatto 16 punti, cioè uno in più di tutta la produzione dell’andata, e di conseguenza è riuscito a uscire dalle ultime tre anche se si tratta di una conquista aleatoria, che era già avvenuta prima del controsorpasso della Spal. La squadra calabrese deve fare la corsa sugli estensi ma può e deve coinvolgere anche il Chievo, intanto ha vinto due volte nelle ultime quattro partite e il colpo in rimonta contro l’Udinese è stato importantissimo per la fiducia e per tornare a fare punti in trasferta (non succedeva da inizio febbraio), a conferma per di più dal prestigiosissimo pareggio contro la Juventus.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE SASSUOLO

Walter Zenga deve ancora fare a meno di Benali e Budimir, e nel suo 4-3-3 dovrebbe confermare la presenza di Rohden nel reparto di mezzo, in qualità di mezzala cioè nel suo ruolo naturale. A farne le spese dovrebbe essere Stoian, che sarà in panchina insieme a Federico Ricci: Nalini infatti si è ristabilito e sarà uno dei componenti del tridente, con l’uomo del momento Simy e con Trotta che ancora una volta agirà da esterno. Ovviamente Barberis e Mandragora completeranno il centrocampo; Ceccherini e Marco Capuano davanti a Cordaz, con Faraoni e Martella sugli esterni. Il Sassuolo sarà invece in campo con la difesa a tre: Acerbi comanda la linea che si completa con Lemos e Peluso (Consigli ovviamente in porta), senza lo squalificato Adjapong potrebbe essere Dell’Orco a cambiare corsia giocando a destra, e lasciando Rogério a sinistra. In mezzo dovrebbe tornare titolare Mazzitelli al posto di Duncan, con Magnanelli da regista e Missiroli al suo fianco; Politano sicuro della maglia in attacco, il suo partner uscirà dal ballottaggio tra Domenico Berardi e Babacar.

QUOTE E PRONOSTICO

Partita delicatissima allo Scida, partita che per l’agenzia di scommesse Snai vede partire favorito il Crotone: la quota che identifica il segno 1 per la vittoria degli squali vale infatti 2,15, mentre per il segno 2 da giocare in caso di vittoria del Sassuolo il valore è di 3,60. Dunque una differenza minima, ma comunque evidente; se invece voleste scommettere sul pareggio, dovreste giocare il segno X e con la Snai il vostro guadagno sarebbe di 3,25 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

