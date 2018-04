Fano Teramo/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Fano Teramo info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone B in programma domenica 29 aprile 2018 alle ore 14.30.

29 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Fano Teramo, Serie C (LaPresse)

Fano Teramo, diretta dal signor Alessandro Prontera della sezione Aia di Bologna, si gioca oggi pomeriggio domenica 29 aprile 2018 alle ore 14.30 e sarà una sfida valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie C, nel girone B. Siamo dunque giunti al penultimo turno della stagione regolare: il Fano ha 34 punti ed è in piena lotta per cercare di salvarsi senza dover passare dai playout. Ricordiamo che in questo gruppo, essendo stato ridotto ad appena 18 squadre, solamente le ultime due saranno costrette a disputare gli spareggi per evitare l’unica retrocessione: il Fano in questo momento sarebbe salvo, ma avendo appena una lunghezza di vantaggio sulla coppia al penultimo posto non può certo dirsi tranquillo. Nella coppia che insegue il Fano c’è anche il Teramo: 33 punti per gli abruzzesi, a pari merito con il Santarcangelo, ecco dunque che questa sfida in terra marchigiana si annuncia delicatissima per entrambe le formazioni, come sempre quando si tratta di uno scontro salvezza alla penultima giornata.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Non sarà possibile seguire il match Fano Teramo in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma gli abbonati al sito elevensports.it potranno seguire la partita - come tutti i match della stagione di Serie C - in diretta streaming video via internet.

PROBABILI FORMAZIONI FANO TERAMO

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio di Fano potrebbero essere le seguenti. I padroni di casa marchigiani dovrebbero proporre il modulo 3-5-2 con il senegalese Thiam tra i pali alle spalle di una difesa a tre formata dall'uruguaiano Sosa, da Fautario e da Magli. A centrocampo, al fianco del ghanese Eklu Shaka si muoveranno come mezzali probabilmente Danza e Schiavini, mentre Lanini sarà l'esterno di fascia destra e Pellegrini l'esterno sinistro. Infine l’attacco, dove ci attendiamo il tandem composto da Germinale e Rolfini. Presumibile il modulo 3-5-2 anche per il Teramo, con capitan Caidi, Milillo e Sales a formare un reparto difensivo a tre uomini davanti al portiere Calore. Graziano sarà il perno della mediana del Teramo, affiancato dalle mezzali Ilari e De Grazia; Ventola sarà invece l’esterno destro, mentre a sinistra agirà Varas Marcillo. Infine il tandem d’attacco, dove ci aspettiamo titolari Bacio Terracino e Gondo.

QUOTE E SCOMMESSE

Si annuncia delicatissima la sfida salvezza tra Fano e Teramo. Anche a causa del fattore campo, il pronostico dell’agenzia di scommesse sportive Snai pende dalla parte dei marchigiani ed infatti il segno 1 per la vittoria del Fano è proposto alla quota di 2,10; si sale poi alla quota di 3,05 in caso di pareggio, identificato naturalmente dal segno X; non appare comunque così improbabile nemmeno un colpaccio in trasferta del Teramo, dal momento che l’eventuale segno 2 pagherebbe 3,35 volte la posta in palio a chi crede nelle possibilità degli abruzzesi.

