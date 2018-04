FeralpiSalò Triestina/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta FeralpiSalò Triestina info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone B, oggi domenica 29 aprile 2018 ore 14.30.

29 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Feralpi Salò Triestina - LaPresse: imm. di repertorio

FeralpiSalò Triestina, diretta dal signor Ilario Guida della sezione Aia di Salerno, si gioca oggi pomeriggio domenica 29 aprile 2018 alle ore 14.30 e sarà una sfida valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie C, nel girone B. Al penultimo turno della stagione regolare tutte le sfide si disputano in contemporanea: la FeralpiSalò chiuderà oggi la propria stagione regolare, dal momento che domenica prossima avrà l’ultimo turno di riposo; di conseguenza, i lombardi devono cercare di blindare oggi una posizione in zona playoff, che a quota 46 punti in classifica in questo momento non è ancora sicura. Tra chi insegue c’è proprio la Triestina, che avendo 42 punti in questo momento sarebbe fuori dall’ambita zona playoff: si tratterà dunque di un vero e proprio scontro diretto, che potrebbe dare la tranquillità alla FeralpiSalò e spegnere le ambizioni della Triestina, ma anche scrivere un copione opposto e che potrebbe dare domenica prossima notizie molto brutte alla formazione bresciana.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Non sarà possibile seguire il match FeralpiSalò Triestina in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma gli abbonati al sito elevensports.it potranno seguire la partita - come tutti i match della stagione di Serie C - in diretta streaming video via internet.

PROBABILI FORMAZIONI FERALPISALÒ TRIESTINA

Diamo uno sguardo adesso alle probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio di Salò. Per i padroni di casa possiamo disegnare un modulo 3-5-2 con Caglioni fra i pali, protetto da una retroguardia a tre formata da capitan Emerson, Marchi e Ranellucci. Nel folto centrocampo a cinque, agiranno in mediana Dettori fra le mezzali Magnino e Staiti, mentre Vitofrancesco sarà l’esterno destro e Parodi agirà a sinistra. Infine l’attacco, dove dovremmo trovare la coppia formata da Marchi e Guerra. Gli alabardati dovrebbero replicare con un 4-3-3 con Boccanera tra i pali, Troiani in posizione di terzino destro e Pizzul in posizione a sinistra, mentre Lambrughi e il capitano Aquaro saranno i centrali della retroguardia. A centrocampo, spazio ad Porcari, Coletti e Bracaletti nel terzetto titolare, mentre partiranno dal primo minuto nel tridente offensivo presumibilmente Pozzebon, il marocchino Arma e il ghanese Mensah, anche tenendo conto della squalifica di Petrella.

QUOTE E SCOMMESSE

Si annuncia delicatissima la sfida playoff tra FeralpiSalò e Triestina. Anche a causa del fattore campo, il pronostico dell’agenzia di scommesse sportive Snai pende dalla parte dei lombardi, ma le differenze sono decisamente ridotte. Infatti il segno 1 per la vittoria della Feralpi Salò è proposto alla quota di 2,30; si sale poi alla quota di 2,95 in caso di pareggio, identificato naturalmente dal segno X; appena di un soffio più alta infine la quota per un colpaccio in trasferta della Triestina, dal momento che l’eventuale segno 2 pagherebbe 3,00 volte la posta in palio a chi crede nelle possibilità degli alabardati.

