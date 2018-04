Fiorentina Napoli/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Fiorentina Napoli, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. I partenopei vedono lo scudetto, partita cruciale in tal senso al Franchi

29 aprile 2018 Claudio Franceschini

Diretta Fiorentina Napoli, Serie A 35^ giornata (Foto LaPresse)

Fiorentina Napoli sarà diretta dal signor Paolo Silvio Mazzoleni: alle ore 18:00 di domenica 29 aprile si gioca per la 35^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018, di cui rappresenta il primo posticipo. Una bella sfida, che è importante per entrambe: per i viola può essere un’altra occasione per esplorare concretamente l’accesso alla prossima Europa League che non è ancora una questione chiusa, i partenopei invece sono entrati nella modalità “scudetto” e da domenica parlano in maniera del tutto realistica della possibilità di cucirsi lo scudetto sulle maglie. E’ una sfida che può essere storica per il Napoli, che nasconde insidie ma che potrà essere entusiasmante; la Fiorentina non è certo un bel cliente e lo ha dimostrato all’andata pareggiando al San Paolo, ma sta anche dando la sensazione di aver leggermente esaurito la benzina dopo la grande rimonta e le sei vittorie consecutive, cosa che potrebbe essere determinante nella giornata odierna.

FIORENTINA NAPOLI, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Fiorentina Napoli viene trasmessa in diretta tv per chi è in possesso di un abbonamento alla televisione satellitare o al digitale terrestre a pagamento: i canali su cui andare sono Sky Super Calcio e Sky Calcio 1 (codice d’acquisto 414545 in caso non siate abbonati al pacchetto Calcio) oppure Premium Sport e Premium Sport HD, ma ovviamente come sempre, qualora non ci fosse a disposizione un televisore si potrà assistere alla sfida anche in mobilità, visto che le applicazioni Sky Go e Premium Play forniscono la possibilità di diretta streaming video senza costi aggiuntivi, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

I RISULTATI E PRECEDENTI

Quattro partite: 360 minuti per sognare uno scudetto che avrebbe dell’incredibile, non per il fatto stesso di essere vinto (in estate tanti pronostici erano a favore del Napoli) quanto per come sarebbe vinto, rimontando 6 punti di svantaggio e andando a vincere la sfida diretta sul campo della Juventus, con un gol al 90’. Il colpo di testa di Koulibaly ricorda da molto vicino quello di Simeone lontano 18 anni: i bianconeri quel tricolore lo avrebbero perso e allora il Napoli sogna e fa bene a farlo. La partita di oggi è la più difficile delle quattro, anche se qualcuno fa notare la rivalità che i viola hanno nei confronti della Juventus; è così ma la squadra vuole qualificarsi in Europa League, cosa che potrebbe complicare i piani di Maurizio Sarri. L’obiettivo principale pre i partenopei è quello di non farsi prendere dall’euforia dopo il colpaccio dell’Allianz Stadium; difficile comunque che accada perchè Sarri ha avvisato tutti in tal senso, giocando come sa il Napoli è certamente favorito anche perchè la Fiorentina, che era risalita alla grande vincendo sei partite consecutive, sta pagando dazio alla stanchezza e a una rosa non lunghissima e ha perso le ultime due gare, quella roboante contro la Lazio e quella di Reggio Emilia contro il Sassuolo, oltre a pareggiare contro la Spal.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA NAPOLI

Fuori Dabo, dentro Badelj? Possibile, la Fiorentina deve fare i conti con la squalifica del burkinabe ma potrebbe recuperare in extremis il croato, diventato capitano dopo la morte di Astori. Se Badelj non dovesse farcela è pronto Cristoforo, che completerà la linea mediana con Benassi e Veretout. Il modulo scelto da Stefano Pioli dovrebbe essere quello ad albero di Natale: sulla trequarti avanza Federico Chiesa (il Napoli continua a puntarlo) che affianca Saponara a supporto di Giovanni Simeone. In difesa si rivedono Sportiello in porta e Biraghi a sinistra, Milenkovic va a giocare sulla corsia destra con German Pezzella e Vitor Hugo centrali. Napoli schierato con il solito 4-3-3 e i soliti giocatori: l’unico dubbio di Sarri riguarda ancora il ruolo di prima punta, visto che Mertens non è al top e potrebbe lasciare spazio a Milik in rampa di lancio. Per il resto però vanno in campo i giocatori che hanno battuto la Juventus: davanti a Reina la coppia formata da Raul Albiol e Koulibaly, Hysaj a destra e Mario Rui a sinistra con il centrocampo nel quale Jorginho in cabina di regia viene aiutato da Allan e Hamsik. Davanti naturalmente ci sono Callejon e Lorenzo Insigne: l’attacco è appannato, ma adesso c’è l’entusiasmo a spingere questi giocatori.

QUOTE E PRONOSTICO

Ovviamente il Napoli viene considerato favorito dai bookmaker, e nemmeno di poco: il momento dei partenopei spinge anche la Snai ad alzare la quota per il segno 1, che identifica la vittoria della Fiorentina e che vale 7,00 volte la puntata. Grande differenza rispetto al segno 2 per l’affermazione esterna della squadra partenopea, che ha invece un valore di 1,45; se siete convinti che questa partita terminerà con un pareggio dovete giocare il segno X e, qualora al Franchi maturasse questo risultato, il vostro guadagno sulla partita di Serie A sarebbe di 4,50 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto, comunque una cifra di tutto rispetto.

