Infortunio Immobile / Campionato finito per l'attaccante della Lazio? A rischio anche la classifica marcatori

Infortunio Immobile, campionato finito per l'attaccante della Lazio? Brutte sensazioni per il centravanti che ora rischia di perdere il titolo di capocannoniere con Icardi sotto a -2.

29 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Infortunio Immobile - La Presse

Ciro Immobile rischia di chiudere qui la sua stagione anche perché dopo Torino Lazio mancheranno tre gare prima della fine della stagione. La sensazione è che il suo infortunio sia abbastanza grave ed essendo muscolare è difficile che possa recuperare in poche settimane. Ovviamente si proverà a fare il tutto per tutto per averlo in campo il prima possibile, soprattutto per l'ultima giornata quando la gara contro l'Inter sarà sicuramente fondamentale per l'accesso alla prossima Champions League. È un ko decisamente importante per la squadra biancoceleste che con Ciro Immobile perde un suo riferimento là davanti e che è costretta così a dover sopperire l'assenza con i gol dei centrocampisti oltre ovviamente che sperare in un finale di stagione strepitoso da parte del suo centravanti di riserve Felipe Caicedo che ha preso il posto in campo proprio di Ciro Immobile stasera. Il rischio rimane quello di aver perso per l'attaccante di Torre Annunziata il treno per la vittoria della classifica dei marcatori con Mauro Icardi dietro di due reti.

PROBABILE STIRAMENTO AL BICIPITE FEMORALE DELLA COSCIA DESTRA

Torino Lazio termina dopo pochi minuti per Ciro Immobile, l'attaccante biancoceleste infatti è costretto ad abbandonare il rettangolo verde di gioco al minuto 15, lasciando spazio a Felipe Caicedo. Il bomber di Torre Annunziata infatti ha sentito pizzicare dietro la coscia destra, subito dopo uno scatto su un lancio del compagno di reparto Luis Alberto. Probabile quindi che abbia accusato uno stiramento del bicipite femorale destro anche se fare una diagnosi così durante una partita rimane una cosa molto complicata. I biancocelesti perdono per una partita fondamentale il loro centravanti di riferimento con l'ecuadoriano che ha il più delle volte deluso quando è sceso in campo. Sicuramente servono i tre punti ai ragazzi di Simone Inzaghi per continuare a sognare la Champions League e approfittare del ko dell'Inter di ieri sera contro la Juventus.

