Juve Stabia Siracusa/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live

29 aprile 2018 Stefano Belli

Juve Stabia, arriva il Siracusa (foto LaPresse)

Juve Stabia-Siracusa, diretta dal signor Paterna di Teramo, domenica 29 aprile 2018 alle ore 17.30, sarà una delle sfide relative al programma della trentasettesima e penultima giornata del campionato di Serie C. La Juve Stabia è caduta nel derby contro la Casertana, pur avendo ormai matematicamente acquisito il diritto di partecipare ai play off. C'è però da difendere il quarto posto, Monopoli e Rende sono lontane solo due lunghezze ed il Cosenza tre, con due partite di campionato ancora da giocare, nulla è ancora deciso. La sconfitta di Caserta ha confermato il calo evidenziato nelle ultime settimane dalle Vespe dopo la grande rincorsa che le aveva portate a rientrare di prepotenza in zona play off, e anche nella parte più alta della classifica del girone C di Serie C, fatta eccezione per le prime tre posizioni da tempo monopolizzate da Lecce, Catania e Trapani.

Dall'altra parte il Siracusa, nonostante i 5 punti di penalizzazione subiti, dopo l'ultimo pareggio interno contro il Bisceglie si trova ancora a una sola lunghezze di distanza dalla coppia composta da Virtus Francavilla e Sicula Leonzio al nono posto, con i play off dunque ancora possibili.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Non sarà prevista diretta tv dell'incontro, ma gli abbonati al sito elevenesports.it, o coloro che acquisteranno da utenti registrati l'evento singolo sul portale, potranno seguire la diretta streaming video via internet dell'incontro.

PROBABILI FORMAZIONI JUVE STABIA SIRACUSA

Le probabili formazioni del match che andrà in scena presso lo stadio Menti di Castellammare di Stabia. I padroni di casa della Juve Stabia scenderanno in campo con Branduani in porta, Dentice schierato sull'out difensivo di destra e Crialese schierato sull'out difensivo di sinistra, mentre Bachini e Allievi saranno i centrali della retroguardia. A centrocampo spazio a Viola, al brasiliano Leonardo Vicente e a Mastalli, mentre nel tridente offensivo delle Vespe partiranno dal primo minuto Canotto, Simeri e il sammarinese Berardi. Risponderà il Siracusa con Tomei a difesa della porta, Parisi impiegato in posizione di terzino destro e Liotti impiegato in posizione di terzino sinistro, mentre Altobelli e Turati giocheranno al centro della difesa. L'argentino Spinelli e Palermo giocheranno come playmaker arretrati di centrocampo, alle spalle di Catania, De Silvestro e Mazzocchi che supporteranno in fase offensiva l'unica punta di ruolo, Scardina.

TATTICA E PRECEDENTI

I moduli tattici a confronto, scelti dal duo Ferrara-Caserta alla guida della Juve Stabia e dall'allenatore del Siracusa, Bianco, saranno rispettivamente il 4-3-3 ed il 4-2-3-1. Il match d'andata disputato allo stadio De Simone di Siracusa ha visto le due squadre pareggiare a reti bianche, mentre l'ultimo precedente disputato a Castellammare di Stabia, datato 18 settembre 2016, ha visto le Vespe imporsi con un secco due a zero grazie alle reti messe a segno da Kanouté e da Cancellotti. L'ultima vittoria del Siracusa a Castellammare risale al 23 gennaio del 1994, uno a zero in favore degli aretusei il risultato finale con rete decisiva messa a segno da Colucci a venti minuti dal novantesimo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Queste le quote dei bookmaker per le scommesse sulla partita. Vittoria interna dei campani quotata 2.28 da Eurobet, mentre l'eventuale pareggio viene quotato 3.10 da William Hill e l'affermazione in trasferta siciliana viene quotata 2.87 da Bet365. Per quanto concerne i gol realizzati nel corso della partita, per Unibet l'over 2.5 e l'under 2.5 vengono quotati rispettivamente 2.10 e 1.65.





