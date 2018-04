Juventus, Allegri litiga con Adani in diretta Sky/ Video, “Schemi? Il male del calcio. Guardate il basket!”

29 aprile 2018 Silvana Palazzo

Juventus, Allegri litiga con Adani in diretta (Foto: LaPresse)

Scintille nel post-partita di Inter-Juventus: Massimiliano Allegri è stato protagonista di un battibecco con Daniele Adani. L'ex calciatore, opinionista di Sky Sport, gli ha chiesto spiegazioni circa le difficoltà di gioco della squadra bianconera. La reazione del tecnico toscano è stata molto dura, frutto probabilmente della frustrazione per le critiche che la Juventus ha ricevuto sul piano del gioco. «Se ne calcio contassero così tanto gli schemi, Messi non costerebbe 250 milioni, Cristiano non varrebbe 400 milioni, Higuain 100 e così via». Allegri rivendica dunque l'importanza della tecnica, anche quella individuale: «Conoscete il basket? Alla fine, a 3'' dalla fine sulla parità, cosa fai? Palla al più bravo e via al tiro. Eddai su», sbotta Allegri che non dà modo ad Adani di replicare ogni volta che ci prova. Tra le altre cose ha detto che il calcio moderno rischia di farsi dominare dalla teoria, ma tattica e schemi contano fino ad un certo punto.

Le difficoltà di gioco evidenziate dalla Juventus in questo finale di stagione sono un problema di brillantezza per Massimiliano Allegri. D'altra parte, però, l'allenatore della Juventus non ritiene che il Napoli abbia giocato meglio nello scontro diretto: «Domenica è stata una delle gare più brutte del campionato, sia nostra che loro. Non ci sono stati tiri in porta. È poco ma sicuro che abbiamo fatto male, ma se dite che il Napoli ha giocato bene mi fermo e cambiamo discorso...». Ed è proprio su queste considerazioni che parte il battibecco con Daniele Adani: «Quanti campionati avete visto? Io una quarantina, non si può sempre vincere ogni partita, ci sono momenti della stagione e vanno capiti. Il calcio è troppa teoria, si parla di schemi e basta. Voi pensate che nel calcio con piedi, contrasti e altro vincono gli schemi? Allora paghiamo gli schemi e diciamo che Messi non vale niente, Ronaldo idem e Higuain idem». Allegri è un fiume in piena: «Non si guardano i gesti tecnici ma gli schemi, questo è il male del calcio italiano, solo schemi! Conta una buona organizzazione difensiva, ma i campioni e il gesto tecnico vanno elogiati. Ma andate avanti così, esaltate lo schemino e non guardate i campioni. Bravi».

Max Allegri spiega la sua visione del calcio #InterJuve pic.twitter.com/u6K8MpDHKe — Paolo Vigo (@Pagolo) 28 aprile 2018

