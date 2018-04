Lecce Paganese/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Lecce Paganese: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Salentini a un passo dal ritorno in Serie B dopo 6 anni

29 aprile 2018 Stefano Belli

Lecce a un passo dalla grande festa (foto LaPresse)

Lecce-Paganese, diretta dal signor Maggioni di Lecco, domenica 29 aprile 2018 alle ore 17.30, sarà una delle sfide relative al programma della trentasettesima e penultima giornata del campionato di Serie C. E' un giorno atteso da ben sei anni per tutta la tifoseria leccese. I salentini sono infatti chiamati a battere la Paganese in casa e a chiudere la pratica promozione diretta, dopo la retrocessione dalla Serie A alla Lega Pro del 2012 per il caso calcioscommesse. Le finali play off perse contro il Carpi e il Frosinone e la delusione degli ultimi due anni con i ko contro il Foggia e l'Alessandria in semifinale e ai quarti dei play off.

Tante pagine amare che stanno per essere riscattate dalla squadra di Fabio Liverani, che pur riposando nell'ultimo turno di campionato, ha festeggiato la vittoria del Trapani a Catania nel posticipo. Risultato che ha mantenuto le due siciliane a quattro punti dalla capolista a due giornate dalla fine, ed ora il match point è tutto dei giallorossi. Che dovranno piegare una Paganese che, a quattro punti dall'Andria, sembra ormai rassegnata a giocarsi l'unico play out per la salvezza contro il Fondi, dopo la sconfitta in casa contro la Sicula Leonzio che ha spento le speranze di salvezza diretta per i campani.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Non sarà prevista diretta tv dell'incontro, ma gli abbonati al sito elevenesports.it, o coloro che acquisteranno da utenti registrati l'evento singolo sul portale, potranno seguire la diretta streaming video via internet dell'incontro.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE PAGANESE

Le probabili formazioni del match che andrà in scena presso lo stadio Via del Mare di Lecce. I padroni di casa salentini scenderanno in campo con Perucchini in porta, Lepore schierato in posizione di terzino destro e Ciancio schierato in posizione di terzino sinistro, mentre Legittimo e Cosenza saranno i due centrali della retroguardia. A centrocampo spazio ad Armellino, Arrigoni e Mancosu, mentre il portoghese Ferreira sarà il trequartista, alle spalle del tandem offensivo formato da Di Piazza e Caturano. Risponderà la Paganese con il senegalese Gomis tra i pali e una difesa a tre composta da Acampora, Piana e Carini. A centrocampo mancherà lo squalificato Tascone, al fianco di Nacci si muoverà Grillo per vie centrali, mentre il camerunese Ngamba si muoverà come esterno laterale di destra e Della Corte come esterno laterale di sinistra. Scarpa sarà il trequartista, alle spalle del tandem offensivo composto da Cernigoi e da Cesaretti.

TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente, il Lecce allenato da Fabio Liverani giocherà con il 4-3-1-2, mentre la Paganese guidata in panchina da Fabio De Sanzo risponderà con un 3-4-1-2, con entrambi i tecnici che opteranno per l'utilizzo del trequartista. Il match d'andata di questo campionato a Pagani è terminato uno a uno, gol del vantaggio di Cesaretti e pari salentino di Armellino. Il 10 dicembre 2016, ultimo precedente a Lecce, i salentini si sono imposti col punteggio di tre a uno, con doppietta di Lepore e gol di Caturano, mentre i campani hanno accorciato con Reginaldo. Dal 2013 ad oggi, la Paganese non è mai riuscita a battere il Lecce in nove precedenti di campionato.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Queste le quote dei bookmaker per le scommesse sulla partita. Vittoria interna dei salentini quotata 1.14 da William Hill, mentre l'eventuale pareggio viene quotato 6.10 da Snai e l'affermazione in trasferta campana viene quotata 17.00 da Bet365. Per quanto concerne i gol realizzati nel corso della partita, per Unibet l'over 2.5 e l'under 2.5 vengono quotati rispettivamente 1.72 e 2.00.

© Riproduzione Riservata.