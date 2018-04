Manchester United Arsenal/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Manchester United Arsenal: info streaming video e tv. Sfida tra grandi nella 36^ giornata della Premier League: Mourinho confermerà il successo dell'andata?.

29 aprile 2018 Michela Colombo

Diretta Manchester United-Arsenal, LaPresse

Manchester United-Arsenal, diretta all’arbitro Kevin Friend, è la partita in programma oggi, domenica 29 aprile all’Old Trafford: fischio d’inizio atteso alle ore 17.30 secondo il fuso italiano, per il match valido nella 36^ giornata della Premier League. Siamo ormai agli sgoccioli di questa appassionate stagione del calcio inglese che ha già incoronato il City di Guardiola come suo vincitore: non per questo i tre punti messi in palio oggi non saranno significativi anche per la classifica della Premier. Vediamo infatti che con 74 punti lo United è secondo in graduatoria ma subisce la concorrenza da vicino del Liverpool. I Gunners del partente Wenger sono invece appena sesti ma con 57 punti in graduatoria, e inoltre nutrono grandi aspettative per il finale di stagione, specie in ottica Europa.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo che la partita della Premier League tra Manchester Uninted e Arsenal, attesa alle ore 17.30 sarà visibile in diretta tv e in esclusiva sulla piattaforma di Sky. Appuntamento quindi al canale Sky Sport 3 HD, con diretta streaming video della sfida garantita per tutti gli abbonati tramite l’app Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED ARSENAL

In vista di questo match così prestigoso, il tecnico allo United Jose Mourinho potrebbe confermare gran parte dell’11 visto pochi giorni fa alla vittoria contro gli Spurs nella semifinale della Fa Cup. Ecco quindi che nel 4-3-3 del Manchester United dovremmo rivedere tra i pali ancora De Gea, con di fronte a sè il quartetto in difesa con Young, Jones, Smalling e Valencia, pur dato in dubbio con Darmian, titolare in campionato contro il Bournemounth. Pochi problemi a centrocampo con Matic in cabina di regia ed Herrera e Pogba a supporto. In avanti spazio a Lukaku prima punta (pur con Rashford pronto in panchina): Sanchez e Lingard dovrebbero completare il reparto.

Qualche problema in più invece per la probabile formazione dell’Arsenal: Wenger dovrà fare i conti sempre con l’assenza di Mkhitaryan, oltre che alle fatiche di Europa League vissute in settimana contro l’Atletico Madrid. Nel 4-3-3 dei Gunners però dovremmo rivedere in campo Ospina tra i pali, con davanti a sè il quartetto difensivo composto da Koscielny e Mustafi al centro e con il duo Monreal-Ballerin sulle fasce. Per la mediana dovrebbe esserci nuovo spazio per Xhaka, con Elneny e Ramsey usati come mezzali benché Maitland sia a disposizione dalla panchina. Ballottaggi aperti in attacco: Lacazette pare confermato prima punta, ma al suo fianco sia Iwobi che Welbeck rischiano la maglia a favore di Aumbemayang (escluso dalla Europa league) e Chambers.

QUOTE E PRONOSTICO

La sfida all’Old Trafford appare abbastanza aperta anche de i Red Devils potrebbero avere una marcia in più, se non altro perchè i giocatori di Mourinho si sono riposati, al contrario dei Gunners ancora impegnati in Europa. Consultando le quotazioni della snai per vediamo che nell’1x2 il successo del Manchester United è stato dato a 1.16, mentre la vittoria dell’Arsenal è stata valutata a 16.00: il pari ha invece meritato la quota di 7.50.

© Riproduzione Riservata.