Matera Catania/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Matera Catania: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Etnei ormai quasi rassegnati ai play off con il Lecce lontano 4 punti

29 aprile 2018 Stefano Belli

Catania, trasferta lucana per gli etnei (foto LaPresse)

Matera-Catania, diretta dal signor Marchetti di Ostia Lido, domenica 29 aprile 2018 alle ore 17.30, sarà una delle sfide relative al programma della trentasettesima e penultima giornata del campionato di Serie C. I 9 punti di penalizzazione subiti pesano sulla classifica del Matera, scivolato al dodicesimo posto in classifica, a due punti di distanza dal nono posto occupato da Virtus Francavilla e Sicula Leonzio. Nonostante questo, la formazione lucana sembra non aver alcuna intenzione di arrendersi nella corsa alla post season, e si è portata in scia grazie all'ultima vittoria in campionato ottenuta sul campo della Fidelis Andria.

Di fronte, la squadra di Auteri si troverà ora un Catania che dovrà lottare per confermare il secondo posto, attualmente ad appannaggio del Trapani grazie allo scontro diretto vinto allo stadio Massimino nel posticipo che ha probabilmente consegnato la promozione diretta al Lecce. Catania che ha mancato diverse occasioni nel corso del torneo per operare il sorpasso sui salentini primi della classe, e che ora deve verosimilmente accontentarsi dei play off, da giocare da teste di serie in caso di secondo posto che andrà però ora strappato al Trapani in questo rush finale delle ultime due giornate: la voglia di play off del Matera, in barba alla penalizzazione, potrebbe però fare la differenza.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La sfida si potrà seguire in diretta tv sul canale numero 60 del digitale terrestre in chiaro, Sportitalia, e di conseguenza anche in diretta streaming video via internet sul sito sportitalia.com, oltre che come sempre tramite ElevenSport.

PROBABILI FORMAZIONI MATERA CATANIA

Le probabili formazioni del match che andrà in scena presso lo stadio XXI Settembre - Franco Salerno di Matera. I padroni di casa lucani scenderanno in campo con lo sloveno Golubovic tra i pali e una difesa a tre composta dall'uruguaiano Buschiazzo Morel, da Scognamillo e da De Franco. A centrocampo, Di Sabatino sarà l'esterno di fascia destra, mentre Sernicola si muoverà sul lato mancino del campo. Casoli e Maimone saranno i centrali di centrocampo, mentre nel tridente offensivo partiranno dal primo minuto Di Livio, Tiscione e Sartore. Risponderà il Catania con Pisseri in porta, Blondett impiegato in posizione di terzino destro e Marchese impiegato in posizione di terzino sinistro, mentre il croato Bogdan e Aya si muoveranno come difensori centrali. A centrocampo spazio per Mazzarani, Biagianti e Lodi, mentre nel tridente offensivo ci sarà sazio per lo sloveno Barisic, il gambiano Manneh e Curiale, titolari dal primo minuto.

TATTICA E PRECEDENTI

Moduli tattici a confronto: Gaetano Auteri schiererà il Matera con il 3-4-3, Cristiano Lucarelli utilizzerà il 4-3-3 per il suo Catania. Questa la scelta dei due allenatori, mentre il match d'andata di questo campionato è terminato in parità, uno a uno allo stadio Massimino con vantaggio lucano di Sartore e pari del Catania firmato da Curiale. Pareggio, ma senza reti, anche nell'ultimo precedente disputato a Matera tra le due squadre il 18 settembre 2016. Al 20 settembre 2015 risale l'ultima vittoria del Catania a Matera, gol decisivo di Scarsella. Al campionato 1996/97, in Serie C/2, risale l'ultima vittoria dei lucani contro gli etnei, con un roboante cinque a uno.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Queste le quote dei bookmaker per le scommesse sulla partita. Vittoria interna dei lucani quotata 3.70 da Eurobet, mentre l'eventuale pareggio viene quotato 3.20 da William Hill e l'affermazione in trasferta etnea viene quotata 1.90 da Bet365. Per quanto concerne i gol realizzati nel corso della partita, per Unibet l'over 2.5 e l'under 2.5 vengono quotati rispettivamente 2.04 e 1.68.

