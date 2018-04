Mestre Santarcangelo/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Mestre Santarcangelo info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone B, domenica 29 aprile 2018 ore 14.30.

29 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Mestre Santarcangelo (LaPresse - repertorio)

Mestre Santarcangelo, diretta dal signor Michele Di Cairano della sezione Aia di Ariano Irpino, si gioca oggi pomeriggio domenica 29 aprile 2018 alle ore 14.30 in contemporanea a tutte le altre partite valevoli per la trentasettesima giornata del campionato di Serie C, nel girone B. La classifica ci evidenzia che le esigenze delle due formazioni sono diverse, ma altrettanto importanti: il Mestre infatti ha 46 punti, in piena zona playoff, ma la situazione è ancora fluida e di conseguenza va ancora conquistato il posto, senza inoltre dimenticare che fare il massimo di punti nelle ultime due giornate garantirebbe anche una bella posizione nella griglia degli spareggi. Il Santarcangelo deve invece pensare a salvarsi, anche a causa del -1 di penalizzazione i romagnoli hanno 33 punti in classifica e di conseguenza rischiano di finire ai playout, dove le ultime due dovranno evitare l’unica retrocessione prevista nel girone B. La missione dunque è arrivare almeno terzultima, per poter festeggiare la salvezza già al termine della stagione regolare.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Non sarà possibile seguire il match Mestre Santarcangelo in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma gli abbonati al sito elevensports.it potranno seguire la partita - come tutti i match della stagione di Serie C - in diretta streaming video via internet.

PROBABILI FORMAZIONI MESTRE SANTARCANGELO

Vediamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio di Mestre. I padroni di casa potrebbero proporre il modulo 3-4-3 con Gagno in porta, protetto da Gritti, Boffelli e Perna nella linea difensiva a tre. A centrocampo ecco la linea mediana con Stensson e Boscolo nella coppia centrale, Lavagnoli esterno destro e Mordini a sinistra. Infine il tridente d’attacco, con Sottovia punta centrale fra le due ali, Martignago a destra e Spagnoli a sinistra. Modulo 4-3-3 invece per il Santarcangelo: Bastianoni in porta, davanti a lui la coppia difensiva centrale con Lesjak e Brigante, Maini terzino destro e Sirignano a sinistra. A centrocampo, con Dhamo squalificato, il terzetto mediano potrebbe essere formato da Dalla Bona, Obeng e Di Santantonio; infine nel tridente d’attacco ecco gli esterni Bussaglia a destra e Capellini a sinistra, in sostegno alla prima punta Piccioni.

QUOTE E SCOMMESSE

Si annuncia favorevole ai padroni di casa la partita tra Mestre e Santarcangelo. Anche a causa del fattore campo, il pronostico dell’agenzia di scommesse sportive Snai pende dalla parte dei veneti ed infatti il segno 1 per la vittoria del Mestre è proposto alla quota di 2,05; si sale poi alla quota di 3,10 in caso di pareggio, identificato naturalmente dal segno X; non appare comunque così improbabile nemmeno un colpaccio in trasferta del Santarcangelo, dal momento che l’eventuale segno 2 pagherebbe 3,40 volte la posta in palio a chi crede nelle possibilità dei romagnoli.

