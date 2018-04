Pagelle/ Bologna Milan: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 35^ giornata - primo tempo)

Pagelle Bologna Milan: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 35^ giornata. I protagonisti, i migliori e i peggiori al Dall'Ara (oggi 28 aprile)

29 aprile 2018 Marco Guido

Pagelle Bologna Milan - LaPresse

Vediamo le pagelle sul primo tempo di Bologna Milan. Mister Roberto Donadoni ha deciso di schierare il suo Bologna con un classico 4-3-3 con Mirante (voto 6) tra i pali protetto da una linea a quattro che da destra a sinistra è composto da Mbaye (voto 6), Gonzalez (voto 5), De Maio (voto 5,5) e Masina (voto 6). Il regista della formazione felsinea è Pulgar (voto 5,5), preferito a Crisetig coadiuvato al suo fianco da Poli (voto 5,5) e Nagy (voto 5) che ha sostituito l'indisponibile Dzemaili costretto alla tribuna; Palacio (voto 6) guida l'attacco appoggiato dalle due mezzepunte che quest'oggi sono l'ex Verdi (voto 5,5) ed il giovane Orsolini (voto 5,5) preferito ancora una volta a Di Francesco. Mister Gennaro Gattuso ha messo in campo il suo Milan con lo stesso schieramento, il 4-3-3 con Donnarumma (voto 6) estremo difensore con la coppia di centrali composta da capitan Bonucci (voto 6) e Zapata (voto 6) che sostituisce l'infortunato Romagnoli, Calabria (voto 6) e Rodriguez (voto 5,5) agiscono invece sulle corsie laterali. Il fulcro del gioco rossonero quest'oggi è Locatelli (voto 5,5) preferito a Montolivo come sostituto dell'indisponibile Biglia, Kessie (voto 6) e Bonaventura (voto 6,5) sono le due mezz'ali; Cutrone (voto 6) ha nuovamente vinto il solito ballottaggio con Kalinic e Andrè Silva per il ruolo di centravanti, mentre Suso (voto 5,5) ed il recuperato Calhanoglu (voto 6,5) giocheranno come esterni.

PAGELLE BOLOGNA-MILAN: I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO BOLOGNA 5,5: La squadra di Donadoni chiude il primo tempo sotto di due reti anche se gli emiliani hanno giocato assolutamente alla pari coi rossoneri. La rete annullata dopo la consultazione del VAR potrebbe pesare molto nell'economia dell'incontro, i ragazzi di Donadoni dovranno trovare le energie psico-fisiche per reagire. MIGLIORE PRIMO TEMPO BOLOGNA PALACIO VOTO 6: L'esperto attaccante prova a lottare su ogni pallone sfiorando il gol con un tiro respinto da Zapata. Bravo a muoversi tra le linee dove riesce a metter in difficoltà la retroguardia ospite costringendo al cartellino giallo Locatelli. PEGGIORE PRIMO TEMPO BOLOGNA GONZALEZ VOTO 5: L'esperto centrale commette una gravissima leggerezza proprio nei minuti di recupero quando ha perso un sanguinoso pallone in fase di impostazione che ha permesso agli ospiti di trovare il raddoppio con Bonaventura. VOTO MILAN PRIMO TEMPO 6,5: La squadra di Gattuso si è dimostrata cinica visto che è riuscita a sfruttare le uniche due occasione create nel corso della prima frazione di gioco nella quale ha evidenziato però molte difficoltà in fase di costruzione. Salvata dal VAR che ha portato il direttore di gara il momentaneo pareggio di Orsolini che avrebbe certamente stravolto l'andamento dell'incontro. MIGLIORE PRIMO TEMPO MILAN CAHLANOGLU VOTO 7: Il turco gioca una partita assolutamente sottotono visto che non è mai riuscito a mettersi in mostra fino al 34' quando si inventa con uno splendido tiro di destro il gol del prezioso vantaggio rossonero. Il numero 10 è poi molto lucido nel servire anche a Bonaventura la palla del raddoppio. PEGGIORE PRIMO TEMPO MILAN LOCATELLI VOTO 5,5: Il giovane centrocampista sta sprecando l'occasione concessagli da Gattuso faticando a prender per mano il gioco dei rossoneri; il cartellino giallo subito per un fallo commesso ai danni di Palacio condiziona certamente la sua prestazione.

