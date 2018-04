Pagelle/ Fiorentina-Napoli: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 35^ giornata - primo tempo)

Pagelle Fiorentina Napoli: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 35^ giornata. I protagonisti, i migliori e i peggiori al Franchi (oggi 28 aprile)

29 aprile 2018 Stefano Belli

Pagelle Fiorentina Napoli - LaPresse

Al Franchi di Firenze è in corso il match valevole per la 35^ giornata di Serie A 2017-18 tra Fiorentina e Napoli, dopo il primo tempo il punteggio premia la formazione di Stefano Pioli avanti per 1 a 0 grazie al gol di Giovanni Simeone (7,5) che a undici minuti dall'intervallo rompe l'equilibrio firmando la rete che in questo momento fa volare la Juve a +4 sui partenopei. La squadra di Sarri deve assolutamente vincere per tenere il passo dei bianconeri, invece pochi minuti dopo il kick-off gli ospiti restano in dieci per l'espulsione di Koulibaly (4,5), autore di un fallo da ultimo uomo proprio su Simeone, in un primo momento l'arbitro Mazzoleni aveva decretato il penalty per i viola, decisione poi cambiata dal VAR poiché il contatto è avvenuto appena fuori dall'area, a quel punto però il giallo per il numero 26 ospite è diventato rosso. Con l'uomo in più i padroni di casa prendono coraggio e si rendono pericolosi su calcio piazzato con Biraghi (6,5) e Veretout (6,5), dall'altra parte solamente un intervento per Sportiello (6,5) che respinge il tiro dalla bandierina di Mario Rui (6). Su un lancio lungo di Biraghi la difesa del Napoli si addormenta, Tonelli (5) non marca Simeone che si invola verso la porta di Reina (7) battendolo con un sinistro chirurgico. Il portiere spagnolo tiene a galla i suoi con un paio di interventi decisivi su Benassi (6) e Chiesa (6), vedremo se nella ripresa gli uomini di Sarri troveranno la forza di reagire.



VOTO FIORENTINA 6,5 - La squadra di Pioli interpreta la gara nel migliore dei modi, aggredendo gli avversari fin dal fischio d'inizio.

MIGLIORE FIORENTINA: SIMEONE 7,5 - La sta decidendo il figlio del Cholo, che provoca l'espulsione di Koulibaly e firma la rete dell'1 a 0.

PEGGIORE FIORENTINA: LAURINI 5,5 - Non riesce a neutralizzare Insigne e per fermarlo è costretto a spendere il giallo.



VOTO NAPOLI 5,5 - I partenopei accusano il colpo dopo l'espulsione di Koulibaly e il gol di Simeone, serve una grande reazione di carattere da parte degli uomini di Sarri nella seconda frazione.

MIGLIORE NAPOLI: REINA 7 - Grazie ai suoi interventi su Biraghi, Benassi e Chiesa tiene ancora aperta la partita.

PEGGIORE NAPOLI: KOULIBALY 4,5 - L'eroe dell'Allianz Stadium si fa cacciare via per un fallo da ultimo uomo su Simeone, complicando enormemente il prosieguo della gara per i partenopei. (Stefano Belli)

