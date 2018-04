Probabili formazioni/ Bologna Milan: quote, le ultime novità live (Serie A 35^ giornata)

Probabili formazioni Bologna Milan: le quote e le ultime novità live sui due schieramenti. Gattuso ritrova Calhanoglu in un lampo, ma deve ancora fare a meno di Biglia e Romagnoli

29 aprile 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Milan Bologna, Serie A 35^ giornata (Foto LaPresse)

Bologna Milan, in programma alle ore 15:00 di domenica 29 aprile, è valida per la 35^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018: quattro giornate al termine della stagione, e i felsinei ampiamente salvi e senza più obiettivi concreti da raggiungere cercheranno di mettere punti in cascina contro un avversario importante, che invece ha bisogno di chiudere in bellezza non solo per dare risposte importanti ai suoi tifosi, ma anche e soprattutto per archiviare la qualificazione all’Europa League prima di tuffarsi nella finale di Coppa Italia, che potrebbe anche arrivare a salvare la stagione Andiamo allora a vedere senza indugiare oltre in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco a poche ore dalla sfida dello stadio Dall’Ara, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Bologna Milan.

QUOTE E PRONOSTICO

Il Milan naturalmente parte favorito per la sfida del Dall’Ara: così ci dice anche l’agenzia di scommesse Snai, che ha fornito le quote e ha assegnato un valore di 1,75 al segno 2, che identifica la vittoria rossonera. Per il segno 1, da giocare per l’affermazione del Bologna, siamo a 4,75 mentre con l’eventualità del pareggio, che come sempre viene identificato dal segno X, il vostro guadagno sulla sfida di Serie A sarebbe di 3,65 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA MILAN

LE SCELTE DI DONADONI

Non ce la fanno Destro e Donsah: Roberto Donadoni, ovviamente grande ex della sfida, perde due pezzi importanti della sua squadra o per meglio dire non li recupera, visto che sono fuori da un po’. Dunque davanti ci sarà ancora Palacio, in un 3-5-2 che lascia l’argentino a fare reparto con Verdi: per quest’ultimo partita speciale, contro la società che lo ha visto crescere come calciatore. In mezzo al campo al posto di Donsah ci sarà come al solito Andrea Poli; ce la fa invece Pulgar ed è una buona notizia per il Bologna, il cileno sarà regolarmente al centro della linea a fare da playmaker, mentre l’altro interno sarà lo svizzero Dzemaili. In difesa sempre out Helander: scelte quasi obbligate con Giancarlo Gonzalez supportato da Simone Romagnoli e De Maio. Corsie laterali invece che avranno in Masina la scelta sicura, a destra potrebbe giocare Ibrahima Mbaye ma l’idea di Donadoni sembra essere quella di avere una fascia con maggiore spinta offensiva, per questo motivo il titolare dovrebbe essere Federico Di Francesco.

I DUBBI DI GATTUSO

Recupero lampo per Calhanoglu: il turco è disponibile, ma adesso Gennaro Gattuso deve valutare se mandarlo in campo dal primo minuto o invece tenerlo come alternativa dalla panchina. Dipenderà anche dalle ultime prove che l’ex Bayer Leverkusen farà; se ci sarà, Cutrone giocherà sicuramente da prima punta mentre in caso contrario potrebbe allargarsi sulla sinistra aprendo alla titolarità di Kalinic, oppure rimanere centrale con Borini titolare. Di sicuro in mediana mancherà Lucas Biglia, che lavorerà per giocare almeno la finale di Coppa Italia; spazio dunque a Montolivo come playmaker davanti alla difesa, non cambiano le due mezzali che saranno come sempre Kessie e Bonaventura, due dei giocatori più insostituibili sia con Gattuso che nella vecchia gestione di Vincenzo Montella. L’assenza di Alessio Romagnoli riapre le porte dell’undici titolare a Cristian Zapata; giocherà come terzino destro Calabria e a sinistra ci sarà Ricardo Rodriguez, Bonucci al centro.

IL TABELLINO

BOLOGNA (3-5-2): 83 Mirante; 26 S. Romagnoli, 3 G Gonzalez, 6 De Maio; 14 F. Di Francesco, 16 A. Poli, 5 Pulgar, 7 Dzemaili, 25 Masina; 9 Verdi, 24 Palacio

A disposizione: 1 A. Da Costa, 29 Santurro, 15 I. Mbaye, 4 Krafth, 35 Torosidis, 33 C. Keita, 12 Crisetig, 2 Nagy, 8 Orsolini, 21 Falletti, 19 Avenatti, 11 Krejci

Allenatore: Roberto Donadoni

Squalificati: -

Indisponibili: Helander, Donsah, Destro

MILAN (4-3-3): 99 G. Donnarumma; 2 Calabria, 17 C. Zapata, 19 Bonucci, 68 Ri. Rodriguez; 79 Kessie, 18 Montolivo, 5 Bonaventura; 8 Suso, 63 Cutrone, 10 Calhanoglu

A disposizione: 30 Storari, 90 An. Donnarumma, 20 Abate, 22 Musacchio, 15 G. Gomez, 31 Antonelli, 73 Locatelli, 4 José Mauri, 11 Borini, 7 Kalinic, 9 André Silva

Allenatore: Gennaro Gattuso

Squalificati: -

Indisponibili: A. Conti, A. Romagnoli, Lucas Biglia

© Riproduzione Riservata.