Probabili formazioni/ Fiorentina Napoli: quote, le ultime novità live (Serie A 35^ giornata)

Probabili formazioni Fiorentina Napoli: le quote e le ultime novità live sugil schieramenti delle due squadre. Sarri al completo e con i soliti undici, Pioli ritrova Sportiello e Pezzella

29 aprile 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Fiorentina Napoli, Serie A 35^ giornata (Foto LaPresse)

Fiorentina Napoli, primo posticipo nella 35^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018, si gioca alle ore 18:00 di domenica 29 aprile: forse è esagerato chiamarlo match point scudetto anche perchè ufficialmente non lo è, ma si tratta di una partita vitale per un Napoli che, recuperati 5 punti in due giornate e battuta la Juventus a Torino, adesso vede davvero ad un passo quel sogno tricolore. Certo mancano quattro partite, ma questa è la più difficile - la Fiorentina si gioca l’accesso in Europa League - e arriva al termine di una settimana vissuta nel segno della baraonda per il successo dell’Allianz Stadium, particolare che potrebbe essere pericoloso. E’ però probabile che questa squadra sia maturata a sufficienza da evitare pericolosi cali psicologici o dettati dall’eccesso di entusiasmo; nel frattempo noi vediamo quali sono dubbi e certezze che ancora aleggiano nella mente dei due allenatori a poche ore dal calcio d’inizio di questa partita comunque molto delicata che si gioca allo stadio Artemio Franchi, analizzando in maniera dettagliata e approfondita le probabili formazioni di Fiorentina Napoli.

QUOTE E PRONOSTICO

Anche se giocare al Franchi è sempre difficile, il Napoli non può che essere ampiamente favorito per questa partita: la pensa in questo modo anche l’agenzia di scommesse Snai, per la quale la vittoria esterna dei partenopei - indicata dal segno 2 - vale 1,45. La vera sorpresa, e anche l’indice di quanto i partenopei partano con il vantaggio del pronostico, è però vedere il fatto che il segno 1 per il successo interno della Fiorentina ha un valore di 7,00: differenza netta tra le due eventualità, ed è piuttosto buona anche la quota sul segno X, che dovrete giocare nell’eventualità del pareggio e che vi permetterebbe di guadagnare 4,75 volte la somma che avrete deciso di investire per la partita di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA NAPOLI

GLI 11 DI PIOLI

Complicato avere Badelj e Thereau, i lungodegenti di lusso nella rosa della Fiorentina: nella migliore delle ipotesi i due andranno in panchina, e dunque Stefano Pioli dovrà affidarsi a Sebastian Cristoforo perchè Bryan Dabo, che aveva fatto bene nelle ultime uscite, è squalificato. La squadra viola si dovrebbe disporre con il 4-3-2-1: la prima e unica punta sarà Giovanni Simeone che si riprende la maglia di titolare, alle sue spalle la conferma di Saponara mentre Federico Chiesa accentrerà lievemente la sua posizione abbandonando l’esterno, visto che avremo una mediana a tre nella quale, insieme a Cristoforo, giocheranno ovviamente Veretout (8 gol in campionato, uno dei centrocampisti più prolifici) e Benassi. La difesa dunque sarà a quattro: Milenkovic favorito su Laurini per il ruolo di terzino destro, Biraghi si riprende la maglia sulla corsia sinistra, in mezzo si rivede German Pezzella che torna a fare coppia con Vitor Hugo, tra i pali Sportiello ha scontato la giornata di squalifica e dunque sarà regolarmente al suo posto, rimandando in panchina Dragowski.

LE SCELTE DI SARRI

Chiaramente Maurizio Sarri non cambia nulla: ha tutta la rosa a disposizione con la sola eccezione di Ghoulam, può decidere come meglio crede e la sua scelta sarà quella di confermare gli undici che hanno vinto a Torino, che sono poi quelli che anno giocato titolari per tutto il campionato o quasi. Raul Albiol e Koulibaly proteggeranno Pepe Reina, forse alla quartultima partita con il Napoli e del tutto intenzionato a chiudere con lo scudetto; a destra Hysaj, dall’altra parte Mario Rui con entrambi (insieme a Tonelli e Zielinski) che avranno una sorta di “reunion” targata Empoli con Laurini e Saponara (oltre allo stesso Sarri). A centrocampo ecco la regia di Jorginho, con la quantità di Allan e la capacità di unire i reparti da parte di capitan Hamsik; Callejon e Lorenzo Insigne giocheranno evidentemente sugli esterni, da prima punta Mertens rimane favorito su Milik nonostante non sia in condizioni ottimali, sicuramente il polacco sta meglio ma il belga si è guadagnato in precedenza di giocare questa partita e potrebbe sempre ritrovare il guizzo, ora che il traguardo è vicino.

IL TABELLINO

FIORENTINA (4-3-2-1): 57 Sportiello; 4 Milenkovic, 31 Vitor Hugo, 20 Ger. Pezzella, 3 Biraghi; 24 Benassi, 17 Veretout, 19 Cristoforo; 25 F. Chiesa, 8 Saponara; 9 G. Simeone

A disposizione: 97 Dragowski, 12 Cerofolini, 2 Laurini, 76 Bruno Gaspar, 51 Hristov, 15 Maxi Olivera, 5 Badelj, 28 Gil Dias, 10 Eysseric, 11 Falcinelli, 77 Thereau

Allenatore: Stefano Pioli

Squalificati: B. Dabo

Indisponibili: Lo Faso

NAPOLI (4-3-3): 25 Reina; 23 Hysaj, 33 Raul Albiol, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 5 Allan, 8 Jorginho, 17 Hamsik; 7 Callejon, 14 Mertens, 24 L. Insigne

A disposizione: 22 Sepe, 1 Rafael C., 11 Maggio, 62 Tonelli, 21 Chiriches, 19 Milic, 20 Zielinski, 42 A. Diawara, 27 Machach, 37 Ounas, 99 Milik, 30 Rog

Allenatore: Maurizio Sarri

Squalificati: -

Indisponibili: Ghoulam

© Riproduzione Riservata.