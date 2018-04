Pronostico Bologna-Milan/ Il punto di Mario Ielpo: punto su Borini e Kalinic! (esclusiva)

Pronostico Bologna Milan: intervista esclusiva a Mario Ielpo sulla partita attesa oggi al Dall'Ara nella 35^ giornata di Serie A. Occhio a Borini e Kalinic!.

29 aprile 2018 INT. Mario Ielpo

Pronostico Bologna Milan (LaPresse)

La sfida della Serie A tra Bologna e Milan si annuncia come un match davvero delicato per entrambi le formazioni, protagoniste oggi al Dall’Ara nella 35^ giornata. La compagine di Donadoni arriva dallo 0-0 con il Cagliari, mentre i rossoneri devono recuperare un complicato KO contro il fanalino di coda Benevento, già sicuro della retrocessione in Serie B. Ecco quindi che i tre punti messi in palio oggi appaiono ben pesanti: il Bologna ha bisogno di confermare il piazzamento in graduatoria mentre in casa Milan si continua a sognare l’Europa. Per presentare questo match tra Bologna e Milan abbiamo sentito l'ex portiere rossonero Mario Ielpo: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Una partita importante per il Milan che dovrà dimostrare di essere uscito dal suo momento difficile di questo periodo della sua stagione.

Che incontro si aspetta dal Bologna? Non lo so, difficile dirlo per una squadra come il Bologna che ormai ha raggiunto suoi obiettivi. La formazione emiliana potrebbe disputare una grande partita come una meno brillante.

Di Francesco nell'undici rossoblù? Potrebbe essere poi starà a Donadoni decidere quali giocatori mandare in campo.

Un giudizio sul campionato del Bologna. Un campionato normale senza grandi risultati ma neanche senza soffrire tanto in linea con gli obiettivi della formazione rossoblù.

Come spiega questo momento no per il Milan? Il Milan ha fatto una serie di risultati positivi. Ha cambiato allenatore nel corso della stagione. Stava per avvicinarsi alla zona Champions. Poi è subentrata un po' di stanchezza, è normale in una squadra che aveva giocato anche i preliminari di Europa League. La formazione rossonera poi ha dovuto rinunciare in qualche incontro a Suso e Calhanoglu, due calciatori di notevole qualità tecnica.

Potrebbe giocare Borini? Potrebbe essere visto che è un giocatore sempre utile nella squadra di Gattuso.

Le qualificazione in Europa League ancora possibile, considerati gli ultimi risultati negativi? Bisognerà che il Milan faccia bene questi ultimi incontri, con due partite facili e due difficili, l'incontro con l'Atalanta e quello con la Fiorentina. Bisognerà che il Milan raggiunga il sesto posto per evitare i preliminari di Europa League.

Milan a due punte o una punta al Dall'Ara? Penso che alla fine possa giocare un Milan a una punta. Credo che alla fine possa giocare più facilmente Kalinic di Cutrone. Kalinic è attaccante di maggiore valore tecnico, rispetto a un Cutrone che sembra aver esaurito il suo momento magico.

Chi giocherà al posto di Biglia? Penso che possa giocare Montolivo, possa essere lui il giocatore che possa sostituire il centrocampista argentino.

Il suo pronostico su quest'incontro. Credo proprio che il Milan possa vincere a Bologna.

(Franco Vittadini)

