Pronostico Fiorentina Napoli, il punto di Rino Marchesi: azzurri superiori, ma Pioli… (esclusiva). La presentazione e l'analisi della partita di Serie A allo stadio Franchi

29 aprile 2018 INT. Rino Marchesi

Una partita per continuare a credere nel sogno scudetto, sarà quella che affronterà oggi alle 18 allo stadio Franchi il Napoli contro la Fiorentina. La viola dopo il successo a Roma è entrata in un momento negativo, culminata nelle ultime due sconfitte in casa con la Lazio e a Sassuolo. La classifica dice che la squadra di Pioli ha 51 punti in classifica ma che la qualificazione alla Europa League è ancora possibile. Il Napoli invece dopo il successo a Torino con la Juventus ha 84 punti, vuole continuare a credere nello scudetto, lottare fino alla fine della stagione per questo obiettivo. Per presentare questo match Fiorentina Napoli abbiamo sentito Rino Marchesi, ex giocatore della Fiorentina ed ex allenatore del Napoli. Eccolo in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Che partita sarà? Una partita che vedrà il Napoli favorito, visto che la Fiorentina è inferiore sul piano tecnico e ha problemi di formazione. Mancano infatti nella formazione di Pioli alcuni giocatori tra squalificati e infortunati.

Fiorentina un po' in calo dopo il successo con la Roma, quali i motivi? Proprio i problemi di formazione hanno influenzato molto il rendimento della Fiorentina. Poi magari qualche giovane ha reso meno del solito. In ogni caso il campionato della viola è stato buono, superiore alle attese della vigilia visto che la squadra toscana è ancora in lotta per la qualificazione in Europa League.

Come potrebbe giocare la squadra di Pioli? Al solito modo, non credo che Pioli voglia cambiare il modulo tattico della Fiorentina.

Che partita si aspetta dal Napoli? Una partita importante, con un Napoli che cercherà a tutti i costi di vincere. Il solito modo di giocare della squadra di Sarri, insomma…

Zielinski potrebbe giocare dall'inizio? Zielinski è un ottimo calciatore ma Hamsik è un punto fermo del Napoli e credo che Sarri farà giocare il capitano dall'inizio della partita.

Per Mertens un po' di riposo? Potrebbe essere ma poi deciderà Sarri, saprà lui che formazione mandare in campo.

Come vede la sfida dei due reparti offensivi? Quello della Fiorentina è buono, ma conosciamo tutti il valore di quello del Napoli. Bisogna dire però che pure il reparto arretrato azzurro è molto forte. Basta dire che c'è un difensore come Koulibaly, un grande calciatore, in grado anche di impostare l'azione del Napoli.

Come vede la lotta scudetto? Si giocherà sul filo del rasoio, conteranno le partite anche più facili, perché nel calcio non c'è mai niente di scontato!

Il suo pronostico su quest'incontro? Sono legato sia alla Fiorentina, dove ho giocato, che al Napoli, dove ho allenato. Credo in ogni caso che il Napoli sia superiore sul piano tecnico. Tutte e due le squadre si giocheranno molto del loro futuro in questo campionato. Potrebbe essere una partita aperta, vedremo poi il campo cosa dirà. (Franco Vittadini)

