Psg Guingamp/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Psg Guingamp: info streaming video e tv. I parigini già sicuri del titolo scendono in campo con i rossoneri, fermi alla 10^ piazza della classifica della Ligue 1.

29 aprile 2018 Michela Colombo

Diretta Psg Guingamp (LaPresse)

Psg-Guingamp, diretta dall’arbitro Sebastien Moreria, è la partita in programma oggi domenica 29 aprile al Parco dei Principi: fischio d’inizio fissato per le ore 21.00 nella 35^ giornata del campionato francese. Benché il club di Unay Emery si sia già laureato Campione di Francia, e pure con diversi turni di anticipo, la stagione non è ancora chiusa e anzi i tre punti messi in palio oggi potrebbero pesare moltissimo per i rossoneri che puntano au un posto in europa. La situazione in classifica dopo tutto è ben incerta: il Psg è in testa con ben 90 punti e venti di vantaggio sul Monaco, secondo in classifica; il Guingamp è ora decimo con 45 punti ma dista appena 5 lunghezze dal Nizza, fermo alla quinta posizione, piazza utile per disputare i preliminari di Europa League il prossimo anno.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la partita della 35^ giornata di Ligue 1 tra Psg e Guingamp sarà visibile in diretta tv sul digitale terrestre di Premium. Appuntamento alle ore 21.00 al canale Premium Sport 2 con diretta streaming video disponibile per tutti gli abbonati tramite l’app Premium Play.

PROBABILI FORMAZIONI PSG GUINGAMP

Per la sfida al Guingamp, Emery non dovrebbe rinunciare all’11 già visto in campo qualche giorno fa con il Bordeaux, contando che per il club parigino il titolo è già in tasca da almeno due giornata del campionato. Ecco quindi che nel 4-2-3-1 stilato da Emery dovremmo vedere tra i pali sempre Areola con di fronte a sé il duo difensivo Kimpembe-Marquinhos: saranno Berchiche e Alves a coprire le fasce con Kurzawa pronto dalla panchina. Con Verratti acciaccato, saranno Rabiot e Lo Celso a occupare lo spazio di fronte alla difesa, con uno tra Pastore e Motta sulla trequarti. Qualche ballottaggio aperto in attacco invece: Cavani sarà prima punta ma al suo fianco sia Nkunku che Mbappè rischiamo il posto a favore, rispettivamente, di Draxler e Meunier.

Anche Kombouarè potrebbe confermare gran parte degli 11 scesi in campo nel turno precedente per la sfida al Parco dei Principi: dopo tutto nella 34^ giornata gli stessi 11 hanno battuto per 3-1 il Monaco, secondo in classifica. Seguendo il 4-2-3-1 come modulo di partenza quindi per i rossoneri dovremmo vedere di nuovo in campo Johnson tra i pali come pure il quartetto difensivo con Ikoko, Kerbrart, Sorbon e Martina Pereira. Pochi dubbi anche in mediana: qui Dido e Blas saranno ancora titolari con uno tra Grenier e Coco atteso sulla trequarti. Qualche ballottaggio aperto per l’attacco del Guingamp: con Briand e Benezert titolari, rischia la sua maglia l’estremo di sinistra Thurman favore di N’Gbakoto.

QUOTE E PRONOSTICO

Nonostante le belle cose fatte vedere dai rossoneri nel turno precedente del campionato, sono ovviamente i parigini i favoriti alla vittoria oggi. Dando un occhio alle quote fissate dal portale snai alla vigilia vediamo che nell’1x2 il successo del Psg è stato dato a 1.08, con la vittoria del Guingamp fissata a 28.00: pareggio valutato invece a 11.00.

