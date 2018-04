Rally d’Argentina 2018/ Streaming video e diretta tv: orario e vincitore (Wrc)

Diretta Rally d'Argentina 2018: streaming video e tv dell'ultima giornata per questo appuntamento del mondiale Wrc. Decisiva la Power stage di El Condor.

29 aprile 2018 Michela Colombo

Diretta Rally d'Argentina 2018 (LaPresse, repertorio)

Ultima giornata per il Rally d’Argentina 2018, quarto appuntamento del mondiale Wrc che oggi, domenica 29 aprile disputerà quindi le sue ultime special stage. Chi sarà il vincitore delle difficili pampas argentine? Per scoprilo dovremmo attendere solo la chiusura anche dell’ultima prova speciale di scena oggi, che sicuramente regalerà tanto spettacolo. Ricordiamo che il programma di questa domenica è ben ricco e saranno ben tre le prove speciali previste, compresa anche l’ultima Power stage. Dando un occhio da vicino la programma e facendo i giusti calcoli con il fuso orario italiano vediamo che la SS16 Copina-El Condor partirà alle nostre ore 14.08. A questa farà seguito la SS 167 Giulio Cesare - Mina Clavero lunga appena 22 km, mentre per chiudere questa emozionante edizione del Rally d’argentina è prevista la Power stage di El Condor.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA PROVA

Per il programma di prove domenicali della Rally d’Argentina 2018 è stata prevista, per la gioia di tutti gli appassionati , una buona copertura video. La diretta tv della prima special stage Copina-El Condor e la Power stage finale infatti saranno visibili in diretta tv sulla piattaforma di Sky. Il primo appuntassero sarà disponibile quindi al canale Fox Sport HD dalle ore 14.00 mentre l’ultima prova del mondiale Wrc sarà visibile al canale Sky Sport Plus HD dalle ore 17.00. Chiaramente tali appuntamenti saranno disponibili anche in diretta streaming video tramite l’app Sky Go, riservata si soli abbonati al servizio. Consigliamo in ogni caso a tutti gli appassionati di collegarsi al sito ufficiale del mondiale Wrc all’indirizzo www.wcr.com, dove sarà a disposizione il live timing delle prove e tutti gli ultimi aggiornamenti dall’Argentina.

IL PERCORSO

Considerando più da vicino il programma delle prove speciali e il tracciato che tutti i protagonisti del Wrc dovranno affrontare oggi, vediamo bene che il tratto più caratteristico sarà il primo tra quelli previsti, ovvero la Special Stage 16 tra Copino e El Condor. La tappa è lunga appena 16.43 km ma l’ambiente attraversato è unico al mondo. Si tratta infatti di un test in montagna davvero insidioso, che chiederà ai piloti di affrontare un’altitudine di 2100 metri in condizioni molto particolari. Ponti sospesi, curve e tornanti rischiosi saranno solo alcuni degli ostacoli da affrontare oggi, senza dimenticare che è un tracciato affatto inedito: già l’anno scorso il Rally d’Argentina aveva fatto questo tratto, ma in senso inverso.

© Riproduzione Riservata.